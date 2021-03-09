Степанов розповів, чим небезпечні нові штами коронавірусу: вражають не тільки легені

Мутований вірус швидше передається і збільшує смертність серед хворих.

Британський та південноафриканський штами коронавірусу загрожують українцям важчими симптомами і наслідками хвороби. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов 9 березня розповів про ризики під час онлайн-брифінгу.

У кількох країнах Європи посилили карантинні обмеження через появу нових, більш небезпечних штамів коронавірусу. Зокрема, британський та африканський різновид вірусу, які вже зафіксували на території України.

"Цей штам коронавірусу відрізняється коротким інкубаційним періодом (1-3 дні), утричі більшою заразністю, зменшенням частки безсимптомних або легких форм захворювання і, на жаль, високою смертністю", — промовив Максим Степанов. — "Крім органів дихання, вірус почав вражати нирки, печінку, центральну нервову систему".

Як зазначив глава МОЗ, через нові штами в світі істотно зросла частка повторних захворювань, яка становить від 4% до 18% нових випадків. Крім того, у 52%-76% пацієнтів фіксують виражений "постковідний" синдром, який триває від трьох до шести місяців.

"Ми з великою стурбованістю ставимося до цієї інформації, тому що, підкреслюю, це безпосередньо впливає на здоров'я людей і на тяжкість перебігу коронавірусної хвороби", — заявив Максим Степанов.

Він додав, що третя хвиля коронавірусу не стала несподіваною для України, адже МОЗ до неї готувалося. За його словами, медична система підготувала більше ліжок для пацієнтів із COVID-19.

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Нещодавно головний санітарний лікар Віктор Ляшко підтвердив, що в Україні зафіксували перші випадки зараження "британським" штамом вірусу. Мутацію зафіксували в зразках, які зібрали в Івано-Франківську два тижні тому, МОЗ уже передав дані до Світової організації охорони здоров'я. За словами Ляшка, власне новий штам викликав спалах захворюваності в західних областях України.

Раніше Міністр охорони здоров'я обурився низькими темпами вакцинації в Україні, за його підрахунками до кінця тижня щеплення повинні були отримати 10 тисяч осіб, але вакцинувалися лише трохи більше трьох тисяч. Максим Степанов закликав українців не слухати політиків та експертів, які провокують "антивакцинну істерію".