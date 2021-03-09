Зеленський: вакцинація ефективніша за локдаун

Голова держави вважає, що правильною відповіддю на зростання числа нових захворювань на коронавірус є вакцинація, а не локдаун.

В Україні потрібно збільшити темпи вакцинації. Для цього президент Володимир Зеленський запропонував залучити мобільні бригади і ресурси інших відомств, крім МОЗ, і адекватно реагувати на випадки дезінформації про щеплення. Про це він сказав 9 березня на селекторній нараді.

"Правильною відповіддю на сьогоднішнє зростання кількості хворих на коронавірусну інфекцію є вакцинація, а не локдаун. Ми наближаємося до середини березня і повинні надати більше можливостей людям отримати перші дози вакцини, особливо якщо вони працюють на передовій боротьби з коронавірусом", — зазначив Зеленський.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов говорив про необхідність більш тісної співпраці з головами ОДА. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що його відомство підготувало 50 мобільних бригад, які допоможуть взяти участь у проведенні вакцинації.

За попередній тиждень кількість госпіталізацій хворих на коронавірус становить майже 21 000 проти 17 600 тижнем раніше. На сьогодні зайнято 29 573 ковідних ліжок з 70 157. З них 60 000 ліжок забезпечені киснем. Зросла також кількість зайнятих реанімаційних ліжок: з 1,5 тисячі до 2 тисяч. Це означає, що кількість важких випадків збільшується, констатував голова уряду.

В областях зі значним рівнем поширення інфекції введений червоний рівень адаптивного карантину. Це Івано-Франківська, Чернівецька, Закарпатська та Житомирська області. Також майже 10 областей у помаранчевій зоні і близькі до червоного рівня.

Нагадаємо, що британський і південноафриканський штами коронавірусу загрожують більш важкими симптомами і наслідками хвороби. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов 9 березня розповів про ризики під час онлайн-брифінгу.

Раніше міністр охорони здоров'я обурився низькими темпами вакцинації в Україні, за його підрахунками до кінця тижня щеплення повинні були отримати 10 тисяч чоловік, але вакцинувалися лише трохи більше трьох тисяч. Максим Степанов закликав українців не слухати політиків і експертів, які провокують "антивакцинну істерію".