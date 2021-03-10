Лещенко вакцинувався Covishield і розповів про інформаційну війну: "Багато відмов"
Громадський діяч стверджує, що політики і російська пропаганда зривають вакцинацію в Україні.
Колишній депутат Верховної Ради Сергій Лещенко вакцинувався проти коронавірусу препаратом Covishield індійського виробництва. Він розповів подробиці й опублікував фото в своєму телеграм-каналі.
"Став Амбассадор Covishield. Вакцинувався від коронавірусу тієї самою індійською вакциною", — заявив Сергій Лещенко у своєму дописі. Проти препарату зараз ведеться цілеспрямована інформаційна війна — як політиками старої формації всередині України, так і російською пропагандою ззовні. Зрештою, багато відмов у першій хвилі вакцинації".
МОЗ спеціальним указом дозволив колоти невитрачені дози препарату громадськими діячам і публічним людям, щоб вакцина не пропадала. Термін придатності після відкриття флакона становить всього шість годин, після цього залишки доводиться утилізувати. За словами Сергія Лещенка, краще робити щеплення медійним особам і популяризувати вакцинацію.
На своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" політик поділився, що цього ж дня вакцинувався чинний народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.
"За збігом обставин, сьогодні також вакцинувався Олексій Гончаренко. Свої дії ми ніяк не погоджували, але чим більше людей пройде через вакцинацію, тим швидше Україна повернеться до нормального життя", — підкреслив Сергій Лещенко.
Власне Олексій Гончаренко розповів, що отримав щеплення в Одесі. За його словами, громадські діячі можуть записатися на вакцинацію за спеціальною формою. У першу чергу щеплення зроблять медикам, але знаменитостям повідомляє, якщо залишаться невикористані дози.
Раніше президент України Володимир Зеленський теж вакцинувався, а під час наради з урядом 9 березня запропонував використовувати мобільні бригади і ресурси міністерств для прискорення процесу. На його думку, вакцинація стане більш ефективним засобом для зниження захворюваності, ніж локдаун.
"Ми наближаємося до середини березня і повинні надати більше можливостей людям отримати перші дози вакцини", — підкреслив глава держави.