Лещенко вакцинувався Covishield і розповів про інформаційну війну: "Багато відмов"

Громадський діяч стверджує, що політики і російська пропаганда зривають вакцинацію в Україні.

Колишній депутат Верховної Ради Сергій Лещенко вакцинувався проти коронавірусу препаратом Covishield індійського виробництва. Він розповів подробиці й опублікував фото в своєму телеграм-каналі.

"Став Амбассадор Covishield. Вакцинувався від коронавірусу тієї самою індійською вакциною", — заявив Сергій Лещенко у своєму дописі. Проти препарату зараз ведеться цілеспрямована інформаційна війна — як політиками старої формації всередині України, так і російською пропагандою ззовні. Зрештою, багато відмов у першій хвилі вакцинації".

МОЗ спеціальним указом дозволив колоти невитрачені дози препарату громадськими діячам і публічним людям, щоб вакцина не пропадала. Термін придатності після відкриття флакона становить всього шість годин, після цього залишки доводиться утилізувати. За словами Сергія Лещенка, краще робити щеплення медійним особам і популяризувати вакцинацію.

На своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" політик поділився, що цього ж дня вакцинувався чинний народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

Фото: Сергій Лещенко / Фейсбук

"За збігом обставин, сьогодні також вакцинувався Олексій Гончаренко. Свої дії ми ніяк не погоджували, але чим більше людей пройде через вакцинацію, тим швидше Україна повернеться до нормального життя", — підкреслив Сергій Лещенко.

Власне Олексій Гончаренко розповів, що отримав щеплення в Одесі. За його словами, громадські діячі можуть записатися на вакцинацію за спеціальною формою. У першу чергу щеплення зроблять медикам, але знаменитостям повідомляє, якщо залишаться невикористані дози.

Раніше президент України Володимир Зеленський теж вакцинувався, а під час наради з урядом 9 березня запропонував використовувати мобільні бригади і ресурси міністерств для прискорення процесу. На його думку, вакцинація стане більш ефективним засобом для зниження захворюваності, ніж локдаун.

"Ми наближаємося до середини березня і повинні надати більше можливостей людям отримати перші дози вакцини", — підкреслив глава держави.