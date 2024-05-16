Фейки про відсутність фортифікацій на Харківщині поширюють росіяни, — ОП (відео)

За словами радника голови ОП Сергія Лещенка, противник хоче посіяти паніку серед українців і викликати зневіру в очах західних партнерів. У всьому російська пропаганда звинувачує корупцію, яка нібито дала змогу чиновникам збагатитися.

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Росіяни продовжують спроби наповнення українського інформаційного простору своєю пропагандою. Заяви про те, що в Харківській області відсутні фортифікаційні споруди — також їхня робота. Таку думку озвучив радник глави Офісу президента Сергій Лещенко під час брифінгу.

За його словами, поширення неправдивих наративів робить Харківську область та обласний центр "легкою здобиччю" для окупаційних військ. Ба більше, противник намагається звинуватити корупцію в тому, що лінії оборони на сході "не були побудовані". Нібито це дозволило низці українських чиновників збагатитися.

"Про це повідомляє безліч російських Телеграм-каналів та інших медіа. Цей вкид має під собою дуже зрозумілу мету. По-перше, посіяти паніку, по-друге, посварити українське військове керівництво з місцевими адміністраціями, з українською політичною владою, а також посіяти зневіру щодо спроможності України обороняти свою територію в очах західних партнерів", — заявив Сергій Лещенко.

Представник Офісу президента додає, що всі розмови про те, що на Харківщині нібито відсутні фортифікації — маніпуляція. На підступах до Харкова, як і в інших прикордонних або прифронтових населених пунктах, стоїть ешелонована система, що складається з кількох рубежів.

Водночас варто враховувати, що ЗС РФ намагаються атакувати зараз так звану "сіру зону". Відсутність там фортифікацій пояснюється тим, що росіяни надто близько і в будь-який момент можуть завдати удару.

"Кожен метр тієї землі перебуває під щільним російським артилерійським вогнем і зведення будь-яких споруд там було неможливим ні зараз, ні рік тому, ні два роки тому. Ті лінії, які побудовані, зведені далі і є рубежем української оборони", — підсумував Сергій Лещенко.

Нагадаємо, аналітики DeepState 14 травня повідомляли, що за 10 кілометрів від кордону з Росією за два роки так і не спромоглися побудувати якісні оборонні споруди та фортифікаційні загородження. Йдеться про село Липці в Харківській області, звідки з'явилися фотографії непідготовлених місць оборони.