В Украине запустили специальную форму для вакцинации общественных деятелей

Во флаконе 10 доз, а срок годности – 6 часов. Если остаются неиспользованные вакцины – вам позвонят.

Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко вакцинировался от коронавируса препаратом Covishield индийского производства и объяснил, как записаться на вакцинацию лидерам общественного мнения.

"Сегодня вакцинировался Covishield в Одессе. Хочу сразу объяснить – во флаконе 10 доз, после открытия они портятся через 6 часов. Поэтому, по специальной программе, после медиков остатками вакцинируют общественных деятелей для популяризации вакцинации", – написал Гончаренко в своем Telegram-канале.

"У меня неоднократно спрашивали, буду ли я вакцинироваться. Вот, друзья, сдержал слово", – добавил нардеп.

Он также объяснил, как записался на вакцинацию.

"Если вы общественный деятель и хотите принять участие в популяризации вакцинации, регистрируйтесь по этой форме", – написал нардеп.

По его словам, сейчас в первую очередь делают прививки врачам.

"Если остаются неиспользованные вакцины – вам позвонят", – добавил Гончаренко, оставив ссылку для регистрации.

Отметим, глава Минздрава Украины Максим Степанов во время брифинга во вторник, 9 марта выразил недовольство низкими темпами вакцинации в стране. По данным министра, по состоянию на утро, 9 марта в Украине вакцинировались от коронавируса 19118 человек.

Глава государства Владимир Зеленский считает, что правильными ответом на рост числа новых заболеваний коронавирусом является вакцинация, а не локдаун.