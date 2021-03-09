В Україні запустили спеціальну форму для вакцинації громадських діячів

У флаконі 10 доз, а термін придатності — 6 годин. Якщо залишаються невикористані вакцини — вам подзвонять.

Народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко вакцинувався від коронавірусу препаратом Covishield індійського виробництва й пояснив, як записатися на вакцинацію лідерам громадської думки.

"Сьогодні вакцинувався Covishield в Одесі. Хочу відразу пояснити — у флаконі 10 доз, після відкриття вони псуються через 6 годин. Тому, за спеціальною програмою, після медиків залишками вакцинують громадських діячів для популяризації вакцинації", — написав Гончаренко в своєму Telegram-каналі.

"У мене неодноразово запитували, чи буду я вакцинуватися. Ось, друзі, стримав слово", — додав нардеп.

Він також пояснив, як записався на вакцинацію.

"Якщо ви громадський діяч і хочете взяти участь у популяризації вакцинації, реєструйтеся за цією формою", — написав нардеп.

За його словами, зараз у першу чергу роблять щеплення лікарям.

"Якщо залишаються невикористані вакцини — вам подзвонять", — додав Гончаренко, залишивши посилання для реєстрації.

Зазначимо, глава МОЗ України Максим Степанов під час брифінгу у вівторок, 9 березня висловив невдоволення низькими темпами вакцинації в країні. За даними міністра, станом на ранок, 9 березня, в Україні вакцинували проти коронавірусу 19 118 осіб.

Глава держави Володимир Зеленський вважає, що правильною відповіддю на зростання кількості нових захворювань коронавірусом є вакцинація, а не локдаун.