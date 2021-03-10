Ефективність вакцини Covishield становить 81,3%, — дослідження

Чим більший інтервал між першим і другим щепленням, тим більшу ефективність демонструє препарат.

Ефективність індійської вакцини Covishield показала ефективність 81,3% за умови, що перерва між першою і другою вакцинацією буде12 тижнів. На результати нового дослідження препарату, опубліковані в журналі Lancet, посилається портал Тhe Hindu Business Line.

Учені з'ясували, що в людей молодше 55 років кількість антитіл проти коронавірусу зростала у два рази, якщо вони отримували щеплення з інтервалом 12 тижнів. Якщо ж розрив був менше шести тижнів, то препарат показував ефективність усього 55,1%.

Крім того, наголошується в дослідженні, на початковому етапі клінічних випробувань вакцини з'ясувався ще один момент. Ефективність вакцини проти коронавірусу Оксфордського університету і AstraZeneca, розробленої в Індії, значно зросла, коли учасники отримали одну стандартну дозу й іншу низьку дозу на відміну від двох стандартних доз. Вона була 63,1% у тих, хто отримав дві стандартні дози, і 80,7% — у тих, хто отримав низьку і стандартну дозу.

"У цілому цінність цього дослідження полягає в наданні доказів того, що разова доза вакцини Covishield дуже ефективна протягом 90 днів після вакцинації, більш тривалий інтервал первинної бустерної вакцинації призводить до більш високої ефективності вакцини і що захист від симптоматичного Covid-19 зберігається, незважаючи на більш тривалий інтервал дозування", — йдеться в дослідженні.

В Україні індійською вакциною Covishield від коронавірусу вакцинувалися президент Володимир Зеленський, міністр охорони здоров'я Максим Степанов, громадський діяч Сергій Лещенко та інші. У свою чергу головний санлікар України Віктор Ляшко назвав протипоказання до вакцинації цим препаратом.

Не всі держави зважилися використовувати цю вакцину для імунізації населення. Наприклад, Ізраїль не схвалив індійський препарат.