Заразилися після вакцинації? Чому випадок Ляшка — не привід для відмови від щеплення

Дуже смішна історія з головним санітарним лікарем Ляшком, який заразився ковідом після щеплення.

Але насправді зради тут менше, ніж може здатися.

Жодна вакцина не дає 100% ефективності. У Пфайзер, за різними дослідженнями, до 95%. У російського "Супутника" десь кожен десятий після щеплення все одно може захворіти.

Інша справа, що ймовірність для щепленого заразитися від іншого щепленого становить уже, відповідно, десь так 1: 100. І це вже серйозна перешкода на шляху до поширення вірусу.

Що ж до ковішильду, то в нього офіційна ефективність 76%. Шанс заразитися 1: 4. Ну, і ось, Ляшко виявився одним з цих чотирьох. Нічого дивного.

Важливо

Головний санлікар України Віктор Ляшко захворів на коронавірус

І так, навіть така вакцина все одно сильно скорочує темпи поширення захворювання і шанси для вас захворіти або тим більше заразити когось у сім'ї (особисто мене хвилює саме це).

Інше питання: чому з усіх вакцин в Україні ввезли одну з найпроблемніших? Ну, думаю, ми з вами всі знаємо відповідь на це запитання.

І ще про вакцинофобії.

Вам подобається ходити в масці? А 10 разів на день мити руки антисептиком? Подобається неможливість поїхати кудись у відпустку? Доставляє занепокоєння тим, щоб ковід не підхопили родичі?

Ні?

Тоді ви повинні самі бути зацікавлені в тому, щоб якомога швидше зробити щеплення.

Тому що колективний імунітет у результаті масової вакцинації — єдина надія на повернення до нормального життя.

Важливо

Ще не колапс, але вже близько. Як українські лікарні зустріли третю хвилю коронавірусу

Не факт, що воно спрацює, так. Є сумніви щодо того, скільки часу буде працювати набутий імунітет. Що вакцина буде ефективна проти всіх штамів. Багато питань, не сперечаюся. Але якщо не так, то взагалі ніяк, і тоді прям біда.

Побічні ефекти? Так, будуть. Дуже навіть ймовірно (1% — це велика ймовірність, насправді). Біль у місці уколу, затвердіння, набряки, температура — ну, у цілому на рівні наслідків видалення зуба мудрості, десь так.)

Ви, вакциноскептики, вибачте, до зубного теж не ходите, напевно? Ходите? Ну, так а чого ви тут тоді?

Не подобається саме ця вакцина? Ось тут — так, згоден. Сам спробую зробити щеплення чимось іншим. І — більше того — уже працюю в цьому напрямку. Але це не привід відмовлятися від вакцинації.

Першоджерело: телеграм-канал автора.

Публікується за згодою автора.