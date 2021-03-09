Постріл у ногу. Чому потерпілий у справі Пашинського вибрав гроші, а не справедливість

Віталій Хімікус — чоловік, у якого стріляв екс-нардеп Пашинський, — відкликав позов до нього в обмін на грошову компенсацію.

І я далекий від того, щоб засуджувати цю людину.

Очевидно, що в Україні нардепа, навіть колишнього, не стануть засуджувати за те, що він постріляв простого смертного. Подумаєш, ну постріляв і постріляв, жінки ще народять.

Ну, і ось, між варіантом "отримати гроші" та "отримати фігу з маком замість правосуддя" людина вибрала гроші.

Упевнений, що послуга "постреляти з пістолета в живу людину, щоб тобі потім нічого за це не було" ставатиме доступною все більш широкому колу привілейованих володарів цієї самої вогнепальної зброї.

Тому що Пашинський стріляв з нормального бойового пістолета. Володіння яким тобі, мій дорогий читачу, заборонено. Просто за носіння бойового пістолета ти сядеш до в'язниці.

І зрозуміло, чому так. Тому що якщо пістолети дозволять носити всякому бидлу типу нас з тобою, то замість рішалова питання з потерпілим, може статися рішалово питання в похоронному агентстві.

А ось, якби в Україні було дозволено носіння вогнепальної зброї, то все могло би бути по-іншому.

Тому що пістолет відмінно зрівнює шанси, і навіть при нападі з вогнестрілу на іншого збройного, є шанс теж зловити кулю.

Тому що кулі, на відміну від поліції і суду, все одно, депутат ти чи ні.

Першоджерело: телеграм-канал автора.

Публікується за згодою автора.