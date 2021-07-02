Не тільки "Віагра". Як штучний інтелект допоможе зробити революцію у фармакології
Як препарати, які спочатку створювалися для лікування одних хвороб, стають ліками від інших. У розвинених країнах до вирішення цього завдання вже підключають штучний інтелект.
Часто ліки не розробляють з нуля, а перепрофілюють ті, що вже використовуються від інших захворювань.
Класичний приклад — віагра, яка розроблялася, як кардіологічний препарат, а стала засобом для підвищення потенції.
Як правило, це швидше і простіше оскільки для відомих препаратів уже відомі безпечні дозування і можливі побічні ефекти.
Проте, для нових застосувань старих ліків все одно треба проводити клінічні дослідження, а це дорого і довго.
Зараз в розвинених країнах вся медична інформація пацієнтів зберігається в електронному вигляді. У базах даних збережені повні історії хвороби, призначення і дозування ліків сотень мільйонів пацієнтів.
У таких колосальних вибірках напевно є пацієнти, які приймали препарат А для тієї хвороби, від якої його традиційно призначають, але при цьому також мали супутнє захворювання С, проти якого препарат треба відчувати.
Тобто клінічне дослідження вже по-суті проведене за нас, потрібно тільки правильно витягнути потрібні дані і коректно впорядкувати пацієнтів з експериментальної та контрольної груп.
Людині таке не під силу, а ось для ШІ це не складно. Нацькувавши ШІ на записи більше ніж 100 мільйонів пацієнтів американським дослідникам вдалося знайти 5 нових кандидатів у перепрофільовані ліки від коронарної хвороби серця, які раніше не розглядалися.
У перспективі цей метод може зробити революцію у перепрофілюванні ліків, оскільки є фактично безкоштовним і відразу ж забезпечує надійну популяційну статистику.
Він, звичайно, не є повною заміною традиційним клінічним дослідженням (принаймні тому, що такі "віртуальні" дослідження апріорі не можуть бути сліпими і плацебо-контрольованими), але прискорити процес він може кардинально.
Публікується за згодою автора.