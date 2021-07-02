Не тільки "Віагра". Як штучний інтелект допоможе зробити революцію у фармакології

Часто ліки не розробляють з нуля, а перепрофілюють ті, що вже використовуються від інших захворювань.

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Класичний приклад — віагра, яка розроблялася, як кардіологічний препарат, а стала засобом для підвищення потенції.

Як правило, це швидше і простіше оскільки для відомих препаратів уже відомі безпечні дозування і можливі побічні ефекти.

Проте, для нових застосувань старих ліків все одно треба проводити клінічні дослідження, а це дорого і довго.

Зараз в розвинених країнах вся медична інформація пацієнтів зберігається в електронному вигляді. У базах даних збережені повні історії хвороби, призначення і дозування ліків сотень мільйонів пацієнтів.

У таких колосальних вибірках напевно є пацієнти, які приймали препарат А для тієї хвороби, від якої його традиційно призначають, але при цьому також мали супутнє захворювання С, проти якого препарат треба відчувати.

Тобто клінічне дослідження вже по-суті проведене за нас, потрібно тільки правильно витягнути потрібні дані і коректно впорядкувати пацієнтів з експериментальної та контрольної груп.

Людині таке не під силу, а ось для ШІ це не складно. Нацькувавши ШІ на записи більше ніж 100 мільйонів пацієнтів американським дослідникам вдалося знайти 5 нових кандидатів у перепрофільовані ліки від коронарної хвороби серця, які раніше не розглядалися.

У перспективі цей метод може зробити революцію у перепрофілюванні ліків, оскільки є фактично безкоштовним і відразу ж забезпечує надійну популяційну статистику.

Він, звичайно, не є повною заміною традиційним клінічним дослідженням (принаймні тому, що такі "віртуальні" дослідження апріорі не можуть бути сліпими і плацебо-контрольованими), але прискорити процес він може кардинально.

Першоджерело.

Публікується за згодою автора.