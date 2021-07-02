Не только "Виагра". Как искусственный интеллект поможет совершить революцию в фармакологии
Как препараты, изначально создававшиеся для лечения одних болезней, становятся лекарствами от других. В развитых странах к решению этой задачи уже подключают искусственный интеллект.
Часто лекарства не разрабатывают с нуля, а перепрофилируют те, что уже используются от других заболеваний.
Классический пример — виагра, которая разрабатывалась, как кардиологический препарат, а стала средством для повышения потенции.
Как правило, это быстрее и проще т.к. для известных препаратов уже известны безопасные дозировки и возможные побочные эффекты.
Тем не менее, для новых применений старых лекарств все равно надо проводить клинические исследования, а это дорого и долго.
Сейчас в развитых странах вся медицинская информация пациентов хранится в электронном виде. В базах данных сохранены полные истории болезни, назначения и дозировки лекарств сотен миллионов пациентов.
В таких колоссальных выборках наверняка есть пациенты, которые принимали препарат А для той болезни, от которой его традиционно назначают, но при этом также имели сопутствующее заболевание С, против которого препарат надо испытывать.
Т.е. клиническое исследование уже по-сути проведено за нас, нужно только правильно вытащить нужные данные и корректно отсортировать пациентов по экспериментальной и контрольной группам.Важно
Человеку такое не под силу, а вот для ИИ это не сложно. Натравив ИИ на записи более чем 100 миллионов пациентов американским исследователям удалось найти 5 новых, ранее не рассматривавшихся, кандидатов в перепрофилированные лекарства от коронарной болезни сердца.
В перспективе этот метод может совершить революцию в перепрофилировании лекарств, поскольку является фактически бесплатным и сразу же обеспечивает надежную популяционную статистику.
Он, конечно, не является полной заменой традиционным клиническим исследованиям (хотя бы потому, что такие "виртуальные" исследования априори не могут быть слепыми и плацебо-контролируемыми), но ускорить процесс он может кардинально.
Публикуется с согласия автора.