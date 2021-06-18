Коли ПДР — не виправдання. Чому автомобілісти так не люблять велосипедистів?

Іноді дуже корисно відкривати ящик Пандори, з якого починає перти колективне несвідоме.

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Ось взяти недавню новину про київського велосипедиста Віктора Заболотного, якого якийсь п'яний тулуб чи то навмисно штовхнув на дорогу, чи то просто з ним не розминувся.

[ + – ] Загиблий у результаті ДТП в Києві велосипедист Віктор Заболотний

Мене трохи бомбануло від контексту, у якому підносять цю трагічну новину. Усі коментатори незмінно наголошують на тому, що велосипедистам не можна їздити без шолома, але ніхто не говорить про те, що не можна п'яним тинятися по вулицях і кидатися на людей, збиваючи їх з ніг (або з велосипеда).

Так, за ПДР не можна їздити по тротуару, але розділяймо все-таки ступені відповідальності!

Їзда на велосипеді по тротуару — це максимум, невеликий адміністративний штраф (який ніхто і ніколи не стягує, тому велоінфраструктури немає, а по дорозі їхати з нашими водіями — самогубство).

[ + – ] Штовхнути людину під колеса — це вбивство, незалежно від того, кого штовхнули

Штовхнути людину під колеса — це вбивство, незалежно від того, кого штовхнули (пішохода, велосипедиста, дитину на самокаті). Навмисно або необережно — це вже хай слідство з'ясовує, але це тяжкий кримінальний злочин, навіть близько незрівнянний з їздою по тротуару.

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Правила не для всіх. Чому люди на самокатах і моноколесах стали проблемою на дорогах

Але ні, розумієте, велосипедист сам винен, що був без шолома і їхав по тротуару. Ну так, ну так, десь ми вже таке чули. Жертви згвалтувань самі винні, що ходять у міні-спідниці ввечері.

Постраждалі від домашніх побоїв самі спровокували накурених співмешканців. Список можна продовжувати.

Велошолом нікому не завадить, але в цьому конкретному випадку говорити треба про те, що п'яне тіло повинне сісти у в'язницю за вбивство.

Велосипедист загинув. Тулуб під домашнім арештом. А в коментах шабаш на вигляд розумних і навіть інтелігентних людей, які біснуються від злоби і ненависті ... до велосипедистів.

Не до п'яних тулубів на тротуарах.

Не до виродкової міської інфраструктури, яка незручна всім, крім Карлсона з мотором (та й той швидко навернеться об дроти, що хаотично висять).

Не до торгаша, який заставив нечисленні велодоріжки.

Не до матусь з колясками, свято впевнених, що гуляти по велодоріжці (там де вона не заставлена ящиками з полуницею) — їхнє святе право.

Не до служб доставки, які наймають на роботу малолітніх камікадзе, а потім не несуть за них ніякої відповідальності.

Не до прокатників самокатів, які загатили вулиці своїм небезпечним для життя металобрухтом, на якому відмовляють гальма.

Ні. Вони ненавидять велосипедистів. За те, що їм "більше всіх треба". Їм, бачте, потрібна сучасна безпечна інфраструктура, що відповідає світовим тенденціям, а не смердючий хаос з машинами, що сигналять у заторах. Вони, безбожники, хочуть як у Голландії, а не як у Сизрані.

Вони, наволочі такі, навіть наважуються не підкорятися ПДР, які були розроблені в ті билинні часи, коли на перехрестях повинні були розминутися вершник, трактор, стадо гусів і гужовий візок (хто повинен першим почати рух, а?).

Ну правда ж, їхати в Києві на велосипеді по загальній проїжджій частині в 1960-му і у 2021-му — це одне і теж, узагалі ж ніякої різниці. А їм, розумієш, це не подобається!

І взагалі, норми ПДР — це ж незаперечне святе писання. Якщо норму не можна виконати, залишаючись живим, то, значить, здохни під колесами фури, єресь двоколісна, але виконай!

Ставлення до велосипедистів у суспільстві багато в чому схоже на ставлення до євреїв або геїв — воно є відображенням дрімучості і печерності колективного несвідомого. Навіть моя ретельно прополота фейсбучна аудиторія ганебно завалює цей тест на гомосапієнтність.

Першоджерело.