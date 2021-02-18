Як у Plague Inc. Чому друга хвиля коронавірусу почалася саме в Івано-Франківську

Цікаво спостерігати за фейсбучними баталіями, у яких люди до хрипоти сперечаються, чому раптом бабахнуло саме в Івано-Франківську. Будують цілі багаторівневі теорії на основі демографії, менталітету і політики.

Смішно, їй-богу.

Тотальне нерозуміння того, що такі випадкові процеси — одна з найбільших прогалин нашої (та й не тільки нашої) освіти.

Епідемія — суто випадковий, стохастичний процес. На великих масштабах він підпорядковується статистичним закономірностям. На малих масштабах він абсолютно непрогнозуємий. Рандом.

Початкова стадія будь-епідемічного спалаху — це нульовий пацієнт. Одна штука. Це гранично малий масштаб, ніяка статистика і закон великих чисел тут не працюють, працює підкидання кубика.

Те, що нульовий пацієнт з якимось з нових штамів "другого покоління" приїхав із заробітків саме в Івано-Франківськ — це чиста випадковість. Цьому немає ніяких логічних причин і передумов.

Ну, ось так вийшло, що саме дядько Василь з Франківська підчепив заразу десь в Італії, а по приїзді додому сходив спочатку на весілля, потім до церкви, потім до бані з пацанами, а вже потім звалився з температурою.

Точне місце і точний час появи нульового пацієнта принципово неможливо передбачити.

Можна тільки впевнено стверджувати, що він обов'язково буде, і прогнозувати, що він з великою ймовірністю з'явиться в західних областях, де багато заробітчан, але не більше того.

Пограйте в Plague Inc. якщо не можете збагнути, як це відбувається.

Першоджерело.

Публікується за згодою автора.