На Закарпатті п'яна жінка накинулася на копів, вирвавши поліцейській сережку з вуха (відео)

Автомобіль зупинили за порушення правил дорожнього руху, після чого звідти вийшли пасажири і почали проявляти агресію до поліції. Їх зрештою довелося затримати.

Співробітники патрульної поліції в Ужгороді затримали пасажирку таксі, яка проявляла агресію до правоохоронців після того, як ті зупинили автомобіль за порушення правил дорожнього руху. Про це повідомляє пресслужба обласної "патрульки".

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Інцидент стався на проспекті Свободи. Правоохоронці зупинили автомобіль марки Volkswagen, і в момент, коли вони спілкувалися з водієм, з машини вийшли чоловік і жінка, які поводилися, на думку поліції, не зовсім адекватно, і були п'яні. Вони почали проявляти агресію до співробітників "патрульки" і кричати на них.

Потім, як стверджується, жінка підійшла до поліцейської і вдарила її по обличчю, а також зірвала з вуха сережку. Дебоширку затримали, вдягнувши на неї наручники. У ситуацію намагався втрутитися чоловік, який вийшов із таксі разом із нею, однак його зрештою також затримали.

"Обох порушників інспектори доставили в Ужгородське районне управління поліції", — розповідають у пресслужбі.

На пасажирів таксі склали по три адміністративні протоколи — за ст. 173 (дрібне хуліганство), ст. 178 (поява в громадських місцях у п'яному вигляді, що ображає людську гідність і громадську мораль) і ст. 185 (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського) КпАП.

Як повідомлялося раніше, в центрі Мелітополя двоє чоловіків напилися на зупинці транспорту і почали розважати перехожих "п'яним шоу". Як з'ясувалося, одним з його учасників виявився помічник міського голови Маріуполя Іван Федоров.

До цього, в березні, повідомлялося, що п'яний чиновник Миколаївської ОДА влаштував "перегони" з поліцією. За словами водія, він пив віскі, але від пропозиції пройти огляд відмовився, намагаючись на місці "домовитися" з патрульними.