П'яний чиновник Миколаївської ОДА влаштував "перегони" з поліцією (фото)

Уже в понеділок, за словами глави адміністрації, від винуватця чекають заяву на звільнення.

Увечері в пʼятницю, 12 березня, в центрі Миколаєва кілька патрульних автомобілів ганялися за автомобілем Range Rover, який намагався втекти від поліції. Виявилося, що за кермом знаходився чиновник Миколаївської ОДА Ігор Бурда в пʼяному стані.

Про це повідомляє місцеве видання Новини-N.

За даними ЗМІ, водій, коли його наздогнали, зізнався, що пив віскі, проте від пропозиції пройти медичний огляд або на місці, або в нарколабораторії відмовився, а намагався "домовитися" з патрульними на місці.

Видання уточнює, що на місцевих виборах восени 2020 року Бурда балотувався в депутати Миколаївської міськради від партії "Слуга народу".

Інцидент прокоментував на своїй сторінці в Facebook глава Миколаївської ОДА Віталій Кім.

"Був шокований, коли прочитав інформацію про автомобільну погоню співробітників патрульної поліції за держслужбовцем з ОДА центральними вулицями Миколаєва", — написав Кім.

За словами Кіма, Бурда, якого він давно знає, відзначився не тільки спробою втекти від правоохоронців, але ще і намагався "порешать" з патрульними.

"Своєю вчорашньою поведінкою він спаплюжив не себе, а людей, які довірили йому бути кандидатом в депутати від "Слуги народу" на окрузі і статус державного службовця", — підкреслив Кім.

Глава ОДА додав, що в понеділок чекає від чиновника заяву про звільнення.

"Моя реакція, як голови ОДА, буде миттєвою і неупередженою, не дивлячись ні на що. Індульгенції не буде ні для кого! Саме тому, в понеділок вранці чекаю заяву про звільнення від Ігоря Бурди", — додав Кім.

Ігор Бурда є головним спеціалістом управління капітального будівництва Миколаївської облдержадміністрації.

Відзначимо, в кінці грудня в Білоцерківському районі пʼяний водій на мікроавтобусі Renault вʼїхав в приватний двір, протаранивши огорожу з металопрофілю. А в Києві в січні пʼяний водій врізався в машину патрульних.