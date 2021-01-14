В Киеве пьяный водитель врезался в машину патрульных, есть пострадавшие (фото)

У водителя-виновника ДТП зафиксировано 2,47 промилле алкоголя в крови.

Сотрудник полиции госпитализирован в Киеве в результате дорожно-транспортного происшествия с участием четырех автомобилей. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Отмечается, что виновником аварии на Харьковском шоссе стал водитель автомобиля Ford Edge.

"При движении в сторону Ленинградской площади в левом ряду врезался в патрульный полицейский Toyota Prius, Chevrolet Lacetti и Мазда 6. Пострадала девушка полицейская, госпитализирована, жить будет", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что у водителя Ford Edge зафиксировано 2,47 промилле алкоголя в крови.

На месте ДТП работала полиция и оперативная группа.

Отметим, в конце декабря в Белоцерковском районе пьяный водитель на микроавтобусе Renault въехал в частный двор, протаранив забор из металопрофиля.

Ранее первый заместитель начальника патрульной полиции Алексей Билошицкий привел статистику дорожно-транспортных происшествий за 2020 год. Всего за этот период было зафиксировано 168 107 ДТП.