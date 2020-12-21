Пьяный водитель на микроавтобусе протаранил забор и въехал в частный двор на Киевщине (фото)

Водитель заявил полицейским, что подобное ДТП у него – не первое

В Белоцерковском районе пьяный водитель на микроавтобусе Renault въехал в частный двор, протаранив забор из металопрофиля. Инцидент произошел в поселке Селекция, передает "Киев Оперативный".

По информации источника, сначала компания на микроавтобусе подвергала прохожих опасности из-за маневров на дороге, а закончилось все тем, что транспортное средство сбило забор и влетело в частный двор.

"Вся бухая компания пыталась убежать с места, а чтобы было легче это осуществить – начали нападать на людей с металическими автомобильными ключами, но небезразличные граждане удержали их и не дали им сбежать до приезда полиции", – говорится в сообщении.

После проверки водителя на содержание алкоголя в крови драгер показал 1,68 промилле, что в восемь раз превышает допустимую норму.

Фото: Киев оперативный

В беседе с правоохранителями мужчина заявил, что подобная ситуация у него уже третья и ему за это ничего не будет, потому что у него есть влиятельный знакомый.

Куда более трагично завершилась пьяная езда за рулем на Закарпатье, где 26-летний водитель с 1,4 промилле алкоголя в крови спровоцировал ДТП с одним погибшим и двумя травмированными.

Мужчина за рулем автомобиля Opel Zafira во время обгона столкнулся с Volkswagen Caddy, который двигался впереди него. Далее, 26-летний водитель Opel, не останавливаясь, выехал на левую обочину дороги и совершил наезд на троих пешеходов.

В результате наезда 30-летний Мирослав Мудра скончался на месте аварии. У него осталась дочка, которой еще не исполнилось и года. Еще двое спортсменов – 25 и 35 лет – доставлены в больницу. Один из них в находится в тяжелом состоянии.