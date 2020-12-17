Пьяный водитель сбил трех футболистов, которые шли с тренировки. Погиб капитан команды

На Закарпатье, в городе Иршава, в ДТП погиб капитан местной футбольной команды "Бужора", еще двое футболистов получили серьезные травмы.

По данным Национальной полиции Закарпатской области, вечером 16 декабря водитель автомобиля Opel Zafira во время обгона столкнулся с Volkswagen Caddy, который двигался впереди него. Далее, 26-летний водитель Opel, не останавливаясь, выехал на левую обочину дороги и совершил наезд на троих пешеходов.

В результате наезда 30-летний Мирослав Мудра скончался на месте аварии. У него осталась дочка, которой еще не исполнилось и года.

Еще двое спортсменов – 25 и 35 лет – доставлены в больницу. Один из них в находится в тяжелом состоянии. Футболисты возвращались после тренировки в одном из спортзалов Иршавы.

Виновника аварии полицейские задержали. В его крови было 1,4 промилле алкоголя. Теперь ему грозит до восьми лет лишения свободы по ч. 2 ст. 286 УК.

Всего неделю назад, 4 декабря, иршавская "Бужора" стала чемпионом Высшей лиги Закарпатья. Клуб играет в Высшей лиге региона и является обладателем Суперкубка Закарпатья.

Слава Мудра в 14-ти матчах чемпионата забил 8 голов, также отличился в матче Суперкубка области.

Напомним, утром 13 ноября в Киеве произошло ДТП. Легковой автомобиль Hyundai с наклейками такси Uber вылетел на тротуар и врезался в остановку общественного транспорта, где находились люди.