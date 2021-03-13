Пьяный чиновник Николаевской ОГА устроил "гонки" с полицией (фото)

Уже в понедельник, по словам главы администрации, от виновника ждут заявления об увольнении.

Вечером в пятницу, 12 марта, в центре Николаева несколько патрульных автомобилей гонялись за автомобилем Range Rover, пытавшимся скрыться от полиции. Оказалось, что за рулем находился чиновник Николаевской ОГА Игорь Бурда в пьяном состоянии.

Об этом сообщает местное издание Новости-N.

По данным СМИ, водитель, когда его догнали, признался, что пил виски, однако от предложения пройти медицинское освидетельствование либо на месте, либо в нарколаборатории отказался, а пытался "договориться" с патрульными на месте.

Издание уточняет, что на местных выборах осенью 2020 года Бурда баллотировался в депутаты Николаевского горсовета от партии "Слуга народа".

Инцидент прокомментировал на своей странице в Facebook глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

"Был шокирован, когда прочитал информацию об автомобильной погони сотрудников патрульной полиции за госслужащим из ОГА по центральным улицам Николаева", – написал Ким.

По словам Кима, Бурда, которого он давно знает, отметился не только попыткой сбежать от правоохранителей, но еще и пытался "порешать" с патрульными.

"Своим вчерашним поведением он опорочил не себя, а людей, которые доверили ему быть кандидатом в депутаты от "Слуги народа" на округе и статус государственного служащего", – подчеркнул Ким.

Глава ОГА добавил, что в понедельник ожидает от провинившегося чиновника заявление об увольнении.

"Моя реакция, как главы ОГА, будет мгновенной и беспристрастной, несмотря ни на что. Индульгенции не будет ни для кого! Именно поэтому, в понедельник утром жду заявление об увольнении от Игоря Бурды", – добавил Ким.

Игорь Бурда является главным специалистом управления капитального строительства Николаевской облгосадминистрации.

Отметим, в конце декабря в Белоцерковском районе пьяный водитель на микроавтобусе Renault въехал в частный двор, протаранив забор из металопрофиля. А в Киеве в январе пьяный водитель врезался в машину патрульных.