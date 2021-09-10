В Закарпатье пьяная женщина набросилась на копов, вырвав у полицейской серьгу из уха (видео)

Автомобиль остановили за нарушение ПДД, после чего оттуда вышли пассажиры и стали проявлять агрессию к полиции. Их в итоге пришлось задержать.

Сотрудники патрульной полиции в Ужгороде задержали пассажирку такси, которая проявляла агрессию к правоохранителям после того, как те остановили автомобиль за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба областной "патрульки".

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Инцидент произошел на проспекте Свободы. Стражи порядка остановили автомобиль марки Volkswagen, и в момент, когда они общались с водителем, из машины вышли мужчина и женщина, которые вели себя, по мнению полиции, не совсем адекватно, и были пьяны. Они начали проявлять агрессию к сотрудникам "патрульки" и кричать на них.

Затем, как утверждается, женщина подошла к полицейской и ударила ее по лицу, а также сорвала из уха серьгу. Дебоширку задержали, надев на нее наручники. В ситуацию пытался вмешаться мужчина, который вышел из такси вместе с ней, однако его в итоге также задержали.

"Оба нарушителей инспекторы доставили в Ужгородский районного управления полиции", — рассказывают в пресс-службе.

На пассажиров такси составили по три административных протокола — по ст. 173 (мелкое хулиганство), ст. 178 (появление в общественных местах в пьяном виде, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность) и ст. 185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского) КоАП.

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