Электроскейт от Citroen: электросамокаты и моноколеса отдыхают (видео)
Электрокар Citroen снабжен съемными модулями и может перевозить как пассажиров, так и грузы. Фишка концепта – оригинальные колеса в виде шаров.
Citroen представили концепцию нового транспортного средства для города Autonomous Mobility Vision. Это беспилотный электромобиль с модульной конструкцией, который в считанные минуты может радикально преобразиться и получить новый кузов. Об этом сообщает официальный сайт бренда.
В основе авто лежит беспилотная тележка Citroen Skate. Длиной 2,6 м, шириной 1,6 м и высотой 51 см. Она оснащена электромоторами и способна развивать до 25 км/ч.
Особенность Skate – шарообразные колеса разработки Goodyear – они вращаются подобно колесику старой компьютерной мыши. Благодаря этому, платформа способна не только передвигаться вперед и назад, но и ездить боком.
На Skate можно устанавливать самые пассажирские и грузовые модули – меняются они очень быстро. Электрокар может с утра быть вэном и развести пассажиров на работу, а затем превратиться в коммерческий фургон и доставить товары в магазин.
В Citroen представили три таких модуля, причем подошли к их проектированию с креативом. Они напоминают остановку общественного транспорта и гостиничный номер, а один из них даже является мини-спортзалом с тренажерами внутри.
Ранее Фокус рассказывал, что в США построят инновационную трассу. Она сможет заряжать электромобили на ходу.