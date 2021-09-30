Электроскейт от Citroen: электросамокаты и моноколеса отдыхают (видео)

Электрокар Citroen снабжен съемными модулями и может перевозить как пассажиров, так и грузы. Фишка концепта – оригинальные колеса в виде шаров.

Citroen представили концепцию нового транспортного средства для города Autonomous Mobility Vision. Это беспилотный электромобиль с модульной конструкцией, который в считанные минуты может радикально преобразиться и получить новый кузов. Об этом сообщает официальный сайт бренда.

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[ + – ] На Citroen Skate можно установить самые разные модули Фото: Stellantis

В основе авто лежит беспилотная тележка Citroen Skate. Длиной 2,6 м, шириной 1,6 м и высотой 51 см. Она оснащена электромоторами и способна развивать до 25 км/ч.

[ + – ] Концепт получил оригинальные шарообразные колеса Фото: Stellantis

Особенность Skate – шарообразные колеса разработки Goodyear – они вращаются подобно колесику старой компьютерной мыши. Благодаря этому, платформа способна не только передвигаться вперед и назад, но и ездить боком.

[ + – ] Skate способен передвигаться боком Фото: Stellantis

На Skate можно устанавливать самые пассажирские и грузовые модули – меняются они очень быстро. Электрокар может с утра быть вэном и развести пассажиров на работу, а затем превратиться в коммерческий фургон и доставить товары в магазин.

[ + – ] Citroen Skate городской транспорт будущего видео

В Citroen представили три таких модуля, причем подошли к их проектированию с креативом. Они напоминают остановку общественного транспорта и гостиничный номер, а один из них даже является мини-спортзалом с тренажерами внутри.

Ранее Фокус рассказывал, что в США построят инновационную трассу. Она сможет заряжать электромобили на ходу.