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Електроскейт від Citroen: електросамокати і моноколеса відпочивають (відео)

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Citroen Skate, Citroen Autonomous Mobility Vision, електромобіль Citroen, безпілотний авто, електрокар Citroen
Фото: Stellantis | Безпілотний візок Citroen Skate розвиває 25 км/год

Електрокар Citroen забезпечений знімними модулями і може перевозити як пасажирів, так і вантажі. Фішка концепту — оригінальні колеса у вигляді куль.

Citroen представили концепцію нового транспортного засобу для міста Autonomous Mobility Vision. Це безпілотний електромобіль з модульною конструкцією, який за лічені хвилини може радикально змінитися та отримати новий кузов. Про це повідомляє офіційний сайт бренду.

Citroen Skate, Citroen Autonomous Mobility Vision, електромобіль Citroen, безпілотний авто, електрокар Citroen
На Citroen Skate можна встановити найрізноманітніші модулі
Фото: Stellantis

В основі авто лежить безпілотний візок Citroen Skate. Довжиною 2,6 м, шириною 1,6 м і висотою 51 см. Він оснащений електромоторами і здатний розвивати до 25 км/год.

Citroen Skate, Citroen Autonomous Mobility Vision, електромобіль Citroen, безпілотний авто, електрокар Citroen
Концепт отримав оригінальні кулясті колеса
Фото: Stellantis

Особливість Skate — кулясті колеса розробки Goodyear — вони обертаються подібно до коліщат старої комп'ютерної миші. Завдяки цьому, платформа здатна не тільки пересуватися вперед і назад, але і їздити боком.

Citroen Skate, Citroen Autonomous Mobility Vision, електромобіль Citroen, безпілотний авто, електрокар Citroen
Skate здатний пересуватися боком
Фото: Stellantis

На Skate можна встановлювати пасажирські та вантажні модулі — змінюються вони дуже швидко. Електрокар може зранку бути веном і розвести пасажирів на роботу, а потім перетворитися на комерційний фургон і доставити товари в магазин.

Citroen Skate міський транспорт майбутнього відео

У Citroen представили три такі модулі, причому підійшли до їхнього проєктування з креативом. Вони нагадують зупинку громадського транспорту і готельний номер, а один із них навіть є мініспортзалом із тренажерами всередині.

Раніше Фокус розповідав, що в США побудують інноваційну трасу. Вона зможе заряджати електромобілі на ходу.