Електроскейт від Citroen: електросамокати і моноколеса відпочивають (відео)

Електрокар Citroen забезпечений знімними модулями і може перевозити як пасажирів, так і вантажі. Фішка концепту — оригінальні колеса у вигляді куль.

Citroen представили концепцію нового транспортного засобу для міста Autonomous Mobility Vision. Це безпілотний електромобіль з модульною конструкцією, який за лічені хвилини може радикально змінитися та отримати новий кузов. Про це повідомляє офіційний сайт бренду.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

[ + – ] На Citroen Skate можна встановити найрізноманітніші модулі Фото: Stellantis

В основі авто лежить безпілотний візок Citroen Skate. Довжиною 2,6 м, шириною 1,6 м і висотою 51 см. Він оснащений електромоторами і здатний розвивати до 25 км/год.

[ + – ] Концепт отримав оригінальні кулясті колеса Фото: Stellantis

Особливість Skate — кулясті колеса розробки Goodyear — вони обертаються подібно до коліщат старої комп'ютерної миші. Завдяки цьому, платформа здатна не тільки пересуватися вперед і назад, але і їздити боком.

[ + – ] Skate здатний пересуватися боком Фото: Stellantis

На Skate можна встановлювати пасажирські та вантажні модулі — змінюються вони дуже швидко. Електрокар може зранку бути веном і розвести пасажирів на роботу, а потім перетворитися на комерційний фургон і доставити товари в магазин.

[ + – ] Citroen Skate міський транспорт майбутнього відео

У Citroen представили три такі модулі, причому підійшли до їхнього проєктування з креативом. Вони нагадують зупинку громадського транспорту і готельний номер, а один із них навіть є мініспортзалом із тренажерами всередині.

Раніше Фокус розповідав, що в США побудують інноваційну трасу. Вона зможе заряджати електромобілі на ходу.