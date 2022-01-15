Українець перевів Волгу на дрова: за три роки він заощадив 50 тис. гривень на паливі (відео)
У багажнику Волги з'явився газогенератор, що працює на дровах. ГАЗ-31029 може розвинути швидкість до 100 км/год.
Майстер-самоук із Волині незвичайним чином доопрацював стару Волгу ГАЗ-31029. Тепер седан їздить на дровах, причому його експлуатація стала набагато дешевшою. Про це повідомляє Instagram-канал volynblog.
Нестандартний тюнінг Волги Олег із волинського села Осівці виконав своїми руками ще три роки тому. Принцип роботи установки він вивчив в інтернеті. Переробка авто на дрова коштувала лише 100 доларів.
У багажнику Волги встановлено газогенератор. Унаслідок спалювання дров у ньому утворюється газ, який трубопроводом надходить у циліндри (як і авто з ГБО).Важливо
Після доробки ГАЗ-31029 здатний розігнатися до 100 км/год, а запас дров достатньо, щоб проїхати до 50 км. Якщо потрібно їхати далі, доводиться брати дрова в салон: мішка вистачить ще приблизно на 100 км.
Відео Волги на дровах
За три роки експлуатації власник зміг заощадити на пальному 50 тис. гривень. Винахід вже зацікавив інших автомобілістів.
Майстер уже проєктує новий удосконалений газогенератор. Він стане компактнішим і буде встановлений на інший автомобіль.
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