Українець перевів Волгу на дрова: за три роки він заощадив 50 тис. гривень на паливі (відео)

У багажнику Волги з'явився газогенератор, що працює на дровах. ГАЗ-31029 може розвинути швидкість до 100 км/год.

Майстер-самоук із Волині незвичайним чином доопрацював стару Волгу ГАЗ-31029. Тепер седан їздить на дровах, причому його експлуатація стала набагато дешевшою. Про це повідомляє Instagram-канал volynblog.

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Нестандартний тюнінг Волги Олег із волинського села Осівці виконав своїми руками ще три роки тому. Принцип роботи установки він вивчив в інтернеті. Переробка авто на дрова коштувала лише 100 доларів.

[ + – ] Автомобіль розганяється до 100 км/год. Фото: скриншот/youtube

У багажнику Волги встановлено газогенератор. Унаслідок спалювання дров у ньому утворюється газ, який трубопроводом надходить у циліндри (як і авто з ГБО).

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Після доробки ГАЗ-31029 здатний розігнатися до 100 км/год, а запас дров достатньо, щоб проїхати до 50 км. Якщо потрібно їхати далі, доводиться брати дрова в салон: мішка вистачить ще приблизно на 100 км.

Відео Волги на дровах

[ + – ] Газогенератор допоміг зекономити 50 тис. гривень на пальному

За три роки експлуатації власник зміг заощадити на пальному 50 тис. гривень. Винахід вже зацікавив інших автомобілістів.

[ + – ] Запасу дров вистачає на 50 км

Майстер уже проєктує новий удосконалений газогенератор. Він стане компактнішим і буде встановлений на інший автомобіль.

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