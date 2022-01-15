Украинец перевел Волгу на дрова: за три года он сэкономил 50 тыс. гривен на топливе (видео)
В багажнике Волги появился газогенератор, работающий на дровах. ГАЗ-31029 может развить скорость до 100 км/ч.
Мастер-самоучка с Волыни необычным образом доработал старую Волгу ГАЗ-31029. Теперь седан ездит на дровах, причем его эксплуатация стала гораздо дешевле. Об этом сообщает Instagram-канал volynblog.
Нестандартный тюнинг Волги Олег с волынского села Осовцы выполнил своими руками еще три года назад. Принцип работы установки он изучил в интернете. Переделка авто на дрова стоила всего 100 долларов.
В багажнике Волги установлен газогенератор. Вследствие сжигания дров в нем образуется газ, который по трубопроводу поступает в цилиндры (как и на авто с ГБО).Важно
После доработки ГАЗ-31029 способен разогнаться до 100 км/ч, а запаса дров достаточно, чтобы проехать до 50 км. Если нужно ехать дальше, то приходится брать дрова в салон: мешка хватит еще примерно на 100 км.
Видео Волги на дровах
За три года эксплуатации владелец смог сэкономить на топливе 50 тыс. гривен. Изобретение уже заинтересовало других автомобилистов.
Мастер уже проектирует новый усовершенствованный газогенератор. Он станет компактнее и будет установлен на другой автомобиль.
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