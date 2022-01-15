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Украинец перевел Волгу на дрова: за три года он сэкономил 50 тыс. гривен на топливе (видео)

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Волга на дровах, авто на дровах, авто с ГБО, Волга с ГБО, Волга ГАЗ-31029, тюнинг Волги
Фото: скриншот/youtube | Газогенератор Волги работает на дровах

В багажнике Волги появился газогенератор, работающий на дровах. ГАЗ-31029 может развить скорость до 100 км/ч.

Мастер-самоучка с Волыни необычным образом доработал старую Волгу ГАЗ-31029. Теперь седан ездит на дровах, причем его эксплуатация стала гораздо дешевле. Об этом сообщает Instagram-канал volynblog.

Нестандартный тюнинг Волги Олег с волынского села Осовцы выполнил своими руками еще три года назад. Принцип работы установки он изучил в интернете. Переделка авто на дрова стоила всего 100 долларов.

Волга на дровах, авто на дровах, авто с ГБО, Волга с ГБО, Волга ГАЗ-31029, тюнинг Волги
Автомобиль разгоняется до 100 км/ч
Фото: скриншот/youtube

В багажнике Волги установлен газогенератор. Вследствие сжигания дров в нем образуется газ, который по трубопроводу поступает в цилиндры (как и на авто с ГБО).

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После доработки ГАЗ-31029 способен разогнаться до 100 км/ч, а запаса дров достаточно, чтобы проехать до 50 км. Если нужно ехать дальше, то приходится брать дрова в салон: мешка хватит еще примерно на 100 км.

Видео Волги на дровах

Газогенератор помог сэкономить 50 тыс. гривен на топливе

За три года эксплуатации владелец смог сэкономить на топливе 50 тыс. гривен. Изобретение уже заинтересовало других автомобилистов.

Запаса дров хватает, чтобы проехать 50 км

Мастер уже проектирует новый усовершенствованный газогенератор. Он станет компактнее и будет установлен на другой автомобиль.

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