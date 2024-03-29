Альтернатива кроссоверу: в Киеве заметили новый внедорожный универсал Mercedes (фото)

Mercedes C-Class All-Terrain — внедорожный универсал с увеличенным клиренсом и пластиковым обвесом. Модель предлагается в бензиновой и дизельной версиях.

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В Киеве сфотографировали новый Mercedes-Benz C-Class All-Terrain. Это версия повышенной проходимости, которая появилась только у нынешнего поколения C-Class. Ее фотографии опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Внедорожный универсал Mercedes C-Class All-Terrain — конкурент Audi A4 Allroad Quattro и Volvo V60 Cross Country. Его клиренс увеличен до 157 мм, а нижняя часть кузова прикрыта защитным пластиковым обвесом. К тому же, авто комплектуют шинами для кроссоверов.

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Салон Mercedes C-Class All-Terrain не изменился по сравнению со стандартным универсалом. На его наклонной центральной панели установлен портретный тачскрин. Объем багажника универсала составляет 490-1510 л.

В салоне установлен портретный тачскрин

Конкретно этот Mercedes C220d All-Terrain оборудован 2,0-литровым 197-сильным турбодизелем и 20-сильной "мягкой" гибридной установкой. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 7,8 с и развить 231 км/ч, а средний расход топлива составляет 5,6 л/100 км. Его цена составляет 2,4 млн гривен.

Также в Украине предлагается вариант с 1,5-литровым 204-сильным бензиновым турбомотором. Обе модификации получили 9-ступенчатую автоматическую КПП и полный привод.

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