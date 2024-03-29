Альтернатива кросоверу: у Києві помітили новий позашляховий універсал Mercedes (фото)

Mercedes C-Class All-Terrain — позашляховий універсал зі збільшеним кліренсом та пластиковим обвісом. Модель пропонують у бензиновій та дизельній версіях.

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У Києві сфотографували новий Mercedes-Benz C-Class All-Terrain. Це версія підвищеної прохідності, яка зявилася тільки у нинішнього покоління C-Class. Її світлини опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Позашляховий універсал Mercedes C-Class All-Terrain – конкурент Audi A4 Allroad Quattro та Volvo V60 Cross Country. Його кліренс збільшено до 157 мм, а нижня частина кузова прикрита захисним пластиковим обвісом. До того ж, авто комплектують шинами для кросоверів.

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Салон Mercedes C-Class All-Terrain не змінився порівняно зі стандартним універсалом. На його нахиленій центральній панелі встановлено портретний тачскрін. Об’єм багажника універсала складає 490-1510 л.

У салоні встановлено портретний тачскрін

Конкретно цей Mercedes C220d All-Terrain обладнаний 2,0-літровим 197-сильним турбодизелем та 20-сильною "м’якою" гібридною установкою. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 7,8 с та розвинути 231 км/год, а середня витрата пального складає 5,6 л/100 км. Його ціна складає 2,4 млн гривень.

Також в Україні пропонується варіант з 1,5-літровим 204-сильним бензиновим турбомотором. Обидві модифікації отримали 9-ступінчасту автоматичну КПП та повний привід.

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