Mercedes-Benz перетворив універсал C-Class в кросовер

Mercedes-Benz представив новий "піднятий" універсал C-Class All-Terrain. Публіці новинку представлять на автосалоні в Мюнхені.

Відрізнити Mercedes-Benz C-Class All-Terrain від звичайного C-Class Estate можна по збільшеному на 40 мм дорожньому просвіту, власній решітці радіатора, накладок з нефарбованого пластика по периметру обважування, а також розширювачі колісних арок. До того ж All-Terrain трохи довший і ширший, ніж "цивільний" універсал (на 4 мм і 21 мм відповідно).

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Німецький автовиробник розробив власну лінійку колісних дисків розмірністю від 17 до 19 дюймів. Крім збільшеного дорожнього просвіту, Mercedes-Benz оснастив чотирьохважільну передню підвіску трохи більшими поворотними кулаками. Автомобіль також отримав два нових режиму руху — Offroad і Offroad+ з автоматичною активацією системи допомоги при спуску.

Також новинку тепер можна оснастити зчіпним пристроєм з електроприводом і системою стабілізації причепа. Також в якості опції доступний асистент при маневруванні з причепом, який автоматично регулює кут повороту керма на швидкості до 5 км/год, допомагаючи при маневруванні на низькій швидкості.

У стандартну комплектацію всіх All-Terrain входить система повного приводу 4MATIC. Автомобіль пропонується з двома моторами: 2,0-літровим чотирициліндровим бензиновим двигуном і турбодизелем такого ж об'єму.

Mercedes-Benz представить публіці C-Class All-Terrain на майбутньому автосалоні в Мюнхені. Цікаво, що спочатку головним ринком для Mercedes-Benz C-Class All-Terrain стане Європа, а про постачання в США поки не повідомляється.

Раніше ми писали, що в Україні стартував продаж нового Mercedes-Benz C-Class. На старті продажів для України запропоновані 10 модифікацій — сім для седана і три для універсала.

Також Фокус повідомляв, що Mercedes-Benz анонсував прем'єру електричного G-Class. Акумулятор і двигун будуть запозичені у седана EQS, який пропонує силові агрегати потужністю до 516 к.с.