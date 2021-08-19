Mercedes-Benz превратил универсал C-Class в кроссовер

Mercedes-Benz представил новый "приподнятый" универсал C-Class All-Terrain. Публике новинку представят на автосалоне в Мюнхене.

Отличить Mercedes-Benz C-Class All-Terrain от обычного C-Class Estate можно по увеличенному на 40 мм дорожному просвету, собственной решетке радиатора, накладкам из неокрашенного пластика по периметру обвеса, а также расширителям колесных арок. К тому же All-Terrain немного длиннее и шире, чем "гражданский" универсал (на 4 мм и 21 мм соответственно).

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Немецкий автопроизводитель разработал собственную линейку колесных дисков размерностью от 17 до 19 дюймов. Помимо увеличенного дорожного просвета, Mercedes-Benz оснастил четырехрычажную переднюю подвеску немного большими поворотными кулаками. Автомобиль также получил два новых режима движения — Offroad и Offroad + с автоматической активацией системы помощи при спуске.

Также новинку теперь можно оснастить сцепным устройством с электроприводом и системой стабилизации прицепа. Также в качестве опции доступен ассистент при маневрировании с прицепом, который автоматически регулирует угол поворота руля на скорости до 5 км/ч, помогая при маневрировании на низкой скорости.

В стандартную комплектацию всех All-Terrain входит система полного привода 4MATIC. Автомобиль предлагается с двумя моторами: 2,0-литровым четырехцилиндровым бензиновым двигателем и турбодизелем такого же объема.

Mercedes-Benz представит публике C-Class All-Terrain на предстоящем автосалоне в Мюнхене. Интересно, что изначально главным рынком для Mercedes-Benz C-Class All-Terrain станет Европа, а о поставках в США пока не сообщается.

Ранее мы писали, что в Украине стартовали продажи нового Mercedes-Benz C-Class. На старте продаж для Украины предложены 10 модификаций — семь для седана и три для универсала.

Также Фокус сообщал, что Mercedes-Benz анонсировал премьеру электрического G-Class. Аккумулятор и двигатель будут позаимствованы у седана EQS, который предлагает силовые агрегаты мощностью до 516 л.с.