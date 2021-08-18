Электрический Mercedes-Benz G-Class покажут в следующем месяце

Mercedes-Benz анонсировал премьеру электрической версии культового внедорожника на автосалоне в Мюнхене в сентябре этого года.

Mercedes-Benz использует сентябрьский международный автосалон в Мюнхене для премьеры концепта, который проложит путь серийному электромобилю G-Class в 2024 году. Концепт-кар с нулевым уровнем выбросов получит цельную переднюю решетку, новый дизайн колес и пересмотренные фары, чтобы сделать четкую связь с другими автомобилями EQ-суббренда.

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[ + – ] Mercedes-AMG G63

Внутри мы можем ожидать множество технологий, в том числе несколько цифровых дисплеев и последнюю версию информационно-развлекательной системы Mercedes MBUX. Аккумулятор и двигатель будут позаимствованы у седана EQS, который предлагает силовые агрегаты мощностью до 516 л.с.

Считается, что концептуальный EQG будет минимально отличаться от грядущей серийной версии. Появление электроверсии "Гелика" не означает, что машина попрощается со своими внедорожными возможностями. В прошлом году немецкий автопроизводитель уже демонстрировал концепцт-кар EQC 4×4², который превратил электрический кроссовер EQC в настоящий внедорожник. Машина получила портальные мосты от G-класса 4 × 4², увеличив дорожный просвет и значительно увеличив ширину колеи.

Ранее Фокус писал, что в Украине стартовали продажи электрического седана Mercedes-Benz EQS. Цены на EQS начинаются с 89 350 евро за модель EQS 450+.

Также сообщалось, что ЗАЗ начнет выпуск автобусов с трехлучевой звездой. Новый автобус среднего класса вместимостью 36 мест получил название ЗАЗ А09.