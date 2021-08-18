Електричний Mercedes-Benz G-Class покажуть у наступному місяці

Mercedes-Benz анонсував прем'єру електричної версії культового позашляховика на автосалоні в Мюнхені у вересні цього року.

Mercedes-Benz використає вересневий міжнародний автосалон у Мюнхені для прем'єри концепту, який прокладе шлях серійному електромобілю G-Class в 2024 році. Концепт-кар із нульовим рівнем викидів отримає цільну передню решітку, новий дизайн коліс і переглянуті фари, щоб зробити чіткий зв'язок з іншими автомобілями EQ-суббренда.

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[ + – ] Mercedes-AMG G63

Всередині ми можемо очікувати безліч технологій, у тому числі кілька цифрових дисплеїв і останню версію інформаційно-розважальної системи Mercedes MBUX. Акумулятор і двигун будуть запозичені у седана EQS, який пропонує силові агрегати потужністю до 516 к.с.

Вважається, що концептуальний EQG буде мінімально відрізнятися від прийдешньої серійної версії. Поява електроверсії "Геліка" не означає, що машина попрощається зі своїми позашляховими можливостями. У минулому році німецький автовиробник вже демонстрував концепцт-кар EQC 4 × 4², який перетворив електричний кросовер EQC на справжній позашляховик. Машина отримала портальні мости від G-класу 4 × 4², збільшивши дорожній просвіт і значно збільшивши ширину колії.

Раніше Фокус писав, що в Україні стартував продаж електричного седана Mercedes-Benz EQS. Ціни на EQS починаються з 89 350 євро за модель EQS 450+.

Також повідомлялося, що ЗАЗ почне випуск автобусів із трипроменевою зіркою. Новий автобус середнього класу місткістю 36 місць отримав назву ЗАЗ А09.