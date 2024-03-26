Презентовано новий Mercedes G-Class 2024: як змінився культовий позашляховик (фото)

Новий "Гелендваген" вирізняється свіжим дизайном та покращеним інтер'єром. Позашляховик отримав нові економічні двигуни, а невдовзі з'явиться й електрична версія моделі.

Related video

З’явилися офіційні фото Mercedes-Benz G-Class 2024. Позашляховик пройшов фейсліфтинг і буде офіційно презентований на автошоу в Нью-Йорку, а згодом надійде в продаж за ціною від 122 800 євро. Про нього розповіли на сайті Mercedes-Benz.

Новий "Гелендваген" не надто змінився зовні й зберігає класичний дизайн. Упізнати Mercedes G-Class 2024 можна за зміненою решіткою радіатора, також у нього нові фари, ліхтарі та бампери. Mercedes-AMG G63 традиційно має агресивніший вигляд.

Mercedes G500 отримав новий 3,0-літровий турбомотор Фото: Mercedes-Benz

У салоні встановлене нове кермо та змінений дизайн центральної панелі. Новий "Гелендваген" 2024 року отримав покращену мультимедійну систему MBUX, яка тепер може висвітлювати позашляхові параметри на кшталт даних компаса чи висотоміра. З’явилися й покращені камери колового обзору, які дозволяють дивитися "крізь капот".

Mercedes-AMG G63 зберіг V8 Фото: Mercedes-Benz

Mercedes G-Class 2024 отримав нові двигуни, доповнені 48-вольтними "м’якими" гібридними установками на 20 к. с. У Mercedes G500 замість V8 встановили 3,0-літрову 449-сильну турбошістку. Вона не лише потужніша, але й економічніша – 10,9 л/100 км у змішаному циклі.

Важливо

Символ 90-х: в інтернеті показали броньований Mercedes українського політика (фото)

3,0-літровий турбодизель у Mercedes G450d тепер розвиває 367 к. с. та споживає 8,7 л/100 км. В Mercedes-AMG G63 4,0-літрова турбовісімка збережена: вона, як і раніше, розвиває 585 к. с., але завдяки гібридній установці також стала економічнішою – 14,7 л/100 км.

У салоні встановлене нове кермо Фото: Mercedes-Benz

А невдовзі лінійку поповнить електромобіль Mercedes EQG із одразу чотирма моторами. Його окремо презентують цьогоріч.

До речі, нещодавно Mercedes-Benz презентував економічний гібридний суперкар.

Також Фокус розповідав про електромобіль Mercedes із запасом ходу 1300 км.