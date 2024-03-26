Презентован новый Mercedes G-Class 2024: как изменился культовый внедорожник (фото)

Новый "Гелендваген" отличается свежим дизайном и улучшенным интерьером. Внедорожник получил новые экономичные двигатели, а вскоре появится и электрическая версия модели.

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Появились официальные фото Mercedes-Benz G-Class 2024. Внедорожник прошел фейслифтинг и будет официально презентован на автошоу в Нью-Йорке, а впоследствии поступит в продажу по цене от 122 800 евро. О нем рассказали на сайте Mercedes-Benz.

Новый "Гелендваген" не слишком изменился внешне и сохраняет классический дизайн. Узнать Mercedes G-Class 2024 можно по измененной решетке радиатора, также у него новые фары, фонари и бамперы. Mercedes-AMG G63 традиционно выглядит более агрессивно.

Mercedes G500 получил новый 3,0-литровый турбомотор Фото: Mercedes-Benz

В салоне установлен новый руль и изменен дизайн центральной панели. Новый "Гелендваген" 2024 года получил улучшенную мультимедийную систему MBUX, которая теперь может освещать внедорожные параметры вроде данных компаса или высотомера. Появились и улучшенные камеры кругового обзора, которые позволяют смотреть "сквозь капот".

Mercedes-AMG G63 сохранил V8 Фото: Mercedes-Benz

Mercedes G-Class 2024 получил новые двигатели, дополненные 48-вольтными "мягкими" гибридными установками на 20 л. с. В Mercedes G500 вместо V8 установили 3,0-литровую 449-сильную турбошестерню. Она не только мощнее, но и экономичнее — 10,9 л/100 км в смешанном цикле.

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3,0-литровый турбодизель у Mercedes G450d теперь развивает 367 л. с. и потребляет 8,7 л/100 км. У Mercedes-AMG G63 4,0-литровая турбовосьмерка сохранена: она по-прежнему развивает 585 л. с., но благодаря гибридной установке также стала экономичнее — 14,7 л/100 км.

В салоне установлен новый руль Фото: Mercedes-Benz

А вскоре линейку пополнит электромобиль Mercedes EQG со сразу четырьмя моторами. Его отдельно презентуют в этом году.

Кстати, недавно Mercedes-Benz презентовал экономичный гибридный суперкар.

Также Фокус рассказывал об электромобиле Mercedes с запасом хода 1300 км.