Культовый Land Rover Defender переделали в идеальный внедорожник для экспедиций (фото)

В Arksen Overland подготовили армейский Land Rover Defender к суровому бездорожью. Автомобиль сохранил аутентичный внешний вид, но получил большое количество доработок.

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Компания Arksen Overland доработала раритетный внедорожник Land Rover Defender. Автомобиль теперь способен справиться с самыми сложными экспедициями. Об этом рассказали на сайте Autoevolution.

Тюнинг-проект основан на базе модели Land Rover Perentie. Это специальная модификация внедорожника Defender для австралийской армии.

Доработанный внедорожник получил название Arksen P110. В его основе лежит отреставрированный Land Rover Perentie.

Автомобиль получил новые системы охлаждения, топливную систему и тормоза. Помимо этого стандартную крышу заменили на мягкий верх.

Сзади появилась новая дверь, а также запасное колесо. Колесные диски обули в 33-дюймовые внедорожные шины.

Сзади установлено запасное колесо Фото: Arksen Overland

Внутри разместили 12 портов USB для зарядки гаджетов и дополнительную портативную солнечную панель. Также предусмотрены четыре отсека для хранения вещей и держатель для канистр.

Снаружи есть держатель для канистр Фото: Arksen Overland

Помимо этого в интерьере установили новый дисплей информационно-развлекательной системы с поддержкой Apple Car Play и Android Auto. Есть и камера заднего вида.

Интерьер сохранил аутентичный вид, но получил современное оснащение Фото: Arksen Overland

На выбор доступны несколько версий внедорожника. Топовые модификации предлагают 60-литровый холодильник и переносную газовую плиту для приготовления пищи.

Land Rover Arksen P110 оснащен 3,9-литровым турбодизелем ISUZU 4BD1T мощностью 120 л.с. и 343 Нм крутящего момента. Он отличается своей выносливостью.

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Внедорожник уже доступен для заказа на сайте производителя. Стоимость модели обсуждается индивидуально.

Ранее Фокус сообщал, что Land Rover Defender получит новую нестандартную версию Flying Huntsman 90 Spyder.