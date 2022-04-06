Германия направляет Украине все оружие из запасов Бундесвера и не только, — Канцлер Шольц

Канцлер напомнил, что его правительство впервые поставляет оружие в горячие точки. Ведутся переговоры и о системах, которые могут быть закуплены на рынке вооружения.

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Канцлер Германии Олаф Шольц согласился на дальнейшие поставки вооружения в Украину. Бундесвер (Вооруженные силы Германии) предоставят оружие из собственных запасов. Об этом сообщает Stern.

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По словам федерального канцлера, эти поставки должны помочь в достижении поставленной цели правительства Германии: "чтобы Россия не выиграла эту войну". Германия будет продолжать поддерживать Украину до завершения войны.

"Мы можем поставлять оружие из текущих запасов Бундесвера. Все, что имеет смысл и работает быстро, будет поставлено", — заявил канцлер перед немецкими парламентариями.

Также он высказался в защиту федерального министра обороны Кристин Ламбрехт, в адрес которой звучали обвинения в том, что она недостаточно быстро отреагировала на потребность Украины в вооружении. Ламбрехт, считает Шольц, делает все возможное с учетом решений, принятых союзниками, и возможностей Бундесвера.

Германия нарушила свою традицию нейтралитета

Шольц также напомнил, что Бундестаг нынешнего созыва нарушил традицию прошлых правительств, которые не передавали оружие в горячие точки. Он назвал это "разрывом с давними традициями". "Это правильное решение, которое мы взвесили, но и быстро утвердили", — объяснил он.

Шольц считает, что немецкое оружие уже внесло "немалый вклад", и в качестве примера упомянул о противотанковых и зенитных системах и боеприпасах, которые Германия передала Украине.

Сейчас с Украиной ведутся переговоры о дальнейших поставках. И речь идет не только об оружии из запасов Бундесвера, но и системах, которые могут быть приобретены на рынке вооружений.

Ранее Фокус сообщал, что власти США выделят $100 млн дополнительной военной поддержки Украине. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что новый пакет оборонной помощи предназначен для закупки противотанкового оружия.