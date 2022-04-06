Німеччина спрямовує Україні всю зброю із запасів Бундесверу і не тільки, — канцлер Шольц

Канцлер нагадав, що його уряд уперше постачає зброю в гарячі точки. Ведуться переговори про системи, які можуть бути закуплені на ринку озброєння.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц погодився на подальше постачання озброєння в Україну. Бундесвер (Збройні сили Німеччини) нададуть зброю зі своїх запасів. Про це повідомляє Stern.

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За словами федерального канцлера, ці поставки повинні допомогти досягти поставленої мети уряду Німеччини: "щоб Росія не виграла цю війну". Німеччина продовжуватиме підтримувати Україну до завершення війни.

"Ми можемо постачати зброю з поточних запасів Бундесверу. Все, що має сенс і працює швидко, буде поставлено", — заявив канцлер перед німецькими парламентаріями.

Також він висловився на захист федеральної міністерки оборони Крістін Ламбрехт, на адресу якої звучали звинувачення, що вона недостатньо швидко відреагувала на потребу України в озброєнні. Ламбрехт, вважає Шольц, робить усе можливе з урахуванням рішень, прийнятих союзниками, та можливостей Бундесверу.

Німеччина порушила свою традицію нейтралітету

Шольц також нагадав, що Бундестаг цього скликання порушив традицію минулих урядів, які не передавали зброю в гарячі точки. Він назвав це "розривом із давніми традиціями". "Це правильне рішення, яке ми зважили, але й швидко затвердили", — пояснив він.

Шольц вважає, що німецька зброя вже внесла "неабиякий внесок", і як приклад згадав про протитанкові та зенітні системи та боєприпаси, які Німеччина передала Україні.

Наразі з Україною ведуться переговори про подальші постачання. І йдеться не лише про зброю із запасів Бундесверу, а й системи, які можуть бути придбані на ринку озброєнь.

Раніше Фокус повідомляв, що влада США виділять $100 млн додаткової військової підтримки Україні. Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що новий пакет оборонної допомоги призначений для закупівлі протитанкової зброї.