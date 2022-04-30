Макрон пообещал Зеленскому усилить военную и гуманитарную помощь Украине

Франция готова внести свой вклад в соглашение о гарантиях безопасности Украины, а французские эксперты продолжат собирать доказательства преступлений ВС РФ в Украине

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В время телефонного разговора, который состоялся 30 апреля между президентами Франции и Украины, Эмманюэль Макрон пообещал Владимиру Зеленскому усилить военную и гуманитарную помощь нашей стране, сообщает BFMTV, ссылаясь на свои источники в Елисейском дворце.

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Также Макрон пообещал Зеленскому, что Франция продолжит помогать Украине собирать доказательства военных преступлений российских военных. Миссия французских экспертов продолжит свою работу в Украине и собранные данные позволят состоятся правосудию, заявил Макрон.

Также президент Франции сообщил своему украинскому коллеге, что он глубоко обеспокоен продолжающимися российскими ракетными ударами по Украине.

Глава французского государства сказал, что он особенно обеспокоен обстрелом Киева, который совпал с визитом в столицу Украины главы ООН. Также Макрона тревожиит ситуация в Мариуполе.

Эмманюэль Макрон подтвердил Владимиру Зеленскому свое желание активно работать над восстановлением суверенитета и территориальной целостности Украины. Президент Франции также напомнил Зеленскому о том, что Франция готова внести свой вклад в соглашение о гарантиях безопасности Украины.

Фокус уже писал о том, что Эмманюэль Макрон заявил, что в ближайшее время в дополнение к самоходным артиллерийским установкам "Цезарь" Украина получит противотанковые ракеты "Милан".

Напоминаем также, что Зеленский пригласил Макрона в Украину, чтобы тот увидел, что произошло в Буче. Украинский президент предложил французскому коллеге лично приехать, чтобы тот решил можно ли назвать произошедшее в пригороде Киева геноцидом.

Также Фокус писал о том, что чиновники Пентагона считают, что у ВС РФ уже не хватает высокоточных ракет. И российское наступление отстает от графика на юге и востоке Украины из-за дефицита вооружения.