Зеленский пригласил Макрона в Украину, чтобы тот увидел, что произошло в Буче

В интервью CNN украинский президент сказал, что предложил французскому коллеге лично приехать в Украину, чтобы тот решил можно ли назвать произошедшее в пригороде Киева геноцидом.

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Владимир Зеленский в интервью корреспонденту CNN Джейку Тэпперу заявил, что пригласил президента Франции Эммануэля Макрона в Украину, чтобы тот собственными глазами увидел ужасы, которые устроили российские оккупанты в пригороде столицы — Буче, Бородянке, Ирпени, и окончательно для себя решил, можно ли назвать произошедшее геноцидом.

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"Я думаю, что он хочет предпринять какие-то шаги для того, чтобы Россия вела диалог. Я просто сказал ему, что хочу, чтобы он понял, что это не война, а нечто иное, как геноцид. Я пригласил его приехать, когда у него будет возможность. Он приедет и увидит, и я уверен, что он поймет", — сказал украинский гарант, отвечая на вопрос журналиста, как тот относится к тому, что президент франции Эммануэль Макрон отказался называть действия России в Украине геноцидом.

Зеленский также добавил, что хочет увидеть в Украине президента США Джо Байден, но понимает, что пока этот вопрос обсуждается и есть некоторые препятствия, связанные с безопасностью. В CNN добавляют, что на прошлой неделе американский гарант заявил, что хочет приехать в Киев, но пока официальные лица обсуждают этот вопрос.

Напомним, недавно американские власти заявили, что считают жестокие убийства российскими оккупантами мирных жителей в Буче и других городах Киевской области не геноцидом, а военными преступлениями. По словам советника по национальной безопасности США Джейка Салливана, пока нет доказательств того, что в пригороде Киева украинцев убивали по национальному признаку.

Президент Франции Эммануэль Макрон также согласился с мнением американцев. Он заявил, что пока не готов разбрасываться такими громкими словами как геноцид, так как считает, что россияне и украинцы — "братские народы".