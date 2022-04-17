Зеленський запросив Макрона до України, щоб той побачив, що сталося у Бучі

В інтерв'ю CNN український президент сказав, що запропонував французькому колезі особисто приїхати в Україну, щоб той вирішив, чи можна назвати те, що сталося в передмісті Києва, геноцидом.

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Володимир Зеленський в інтерв'ю кореспонденту CNN Джейку Тепперу заявив, що запросив президента Франції Емманюеля Макрона в Україну, щоб той на власні очі побачив жахіття, яке влаштували російські окупанти в передмісті столиці — Бучі, Бородянці, Ірпені, і остаточно для себе вирішив, чи можна назвати це геноцидом.

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Я думаю, що він хоче зробити якісь кроки для того, щоб Росія вела діалог. Я просто сказав йому, що хочу, щоб він зрозумів, що це не війна, а дещо інше, як геноцид. Я запросив його приїхати, коли він матиме можливість. Він приїде і побачить, і я впевнений, що він зрозуміє", — сказав український гарант, відповідаючи на запитання журналіста, як той ставиться до того, що президент Франції Емманюель Макрон відмовився називати дії Росії в Україні геноцидом.

Зеленський також додав, що хоче побачити в Україні президента США Джо Байдена, але розуміє, що поки що це питання обговорюється і є деякі перешкоди, пов'язані з безпекою. У CNN додають, що минулого тижня американський гарант заявив, що хоче приїхати до Києва, але поки що офіційні особи обговорюють це питання.

Нагадаємо, нещодавно американська влада заявила, що вважає жорстокі вбивства російськими окупантами мирних жителів у Бучі та інших містах Київської області не геноцидом, а воєнними злочинами. За словами радника з національної безпеки США Джейка Саллівана, поки що немає доказів того, що в передмісті Києва українців убивали за національною ознакою.

Президент Франції Емманюель Макрон також погодився з думкою американців. Він заявив, що поки що не готовий розкидатися такими гучними словами як геноцид, оскільки вважає, що росіяни та українці — "братні народи".