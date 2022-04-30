У ВС РФ уже не хватает высокоточных ракет, — Financial Times

В Пентагоне считают, что российское наступление отстает от графика на юге и востоке Украины из-за дефицита вооружения.

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Представители Минобороны США считают, что запасы высокоточных ракет у ВС РФ для ведения войны с Украиной истощаются. А военные заводы России не могут производить ракеты в необходимом количестве, сообщает Financial Times.

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В Пентагоне говорят, что неспособность заводов РФ производить новые ракеты в нужном количестве для ударов по Украине, а также западные санкции влияют на то, что Россия вынуждена перемещать ракеты из других регионов страны.

"У них ограниченные запасы и они истощаются. Россиянам приходится перемещать ракеты морского базирования "Калибр" с других стратегических направлений, где они могут храниться. Это говорит о том, что запасы высокоточных ракет у РФ все меньше", — говорит чиновник Пентагона.

Подобные оценки количества вооружения у РФ американские военные делают на фоне увеличения поставок вооружения западными союзниками в Украину. В то же время администрация президента США Джо Байдена намерена направить Украине еще 33 млрд долларов в виде военной, экономической и гуманитарной помощи, пишет Financial Times.

По мнению представителей Пентагона, российская армия продолжает "топтаться на месте" в Украине и на несколько дней отстает от своего запланированного графика, чтобы достичь цели по окружению подразделений ВСУ на Донбассе.

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"Мы считаем, что россияне хотели продвинутся намного дальше по территории Украины, чтобы соединить свои силы с севера и юга и окружить подразделения ВСУ на востоке. Но они не смогли этого сделать. Они даже и близко не подошли к реализации своего первоначального плана, поскольку украинская армия дает россиянам отпор", — говорит высокопоставленный представитель Минобороны США.

По словам чиновника, ВС РФ больше всего ракетных ударов наносит на востоке Украины, но большинство этих ударов не высокоточные. Это означает, что у России проблемы с пополнением запасов высокоточного оружия.

"Мы думаем, что проблемы с пополнением запасов высокоточных ракет связаны с качеством производственных мощностей РФ и западными санкциями. Это ограничивает способность России наращивать свой военный потенциал в то время, когда это им так необходимо. Их продвижение на Донбассе идет медленно", — заявил чиновник Минобороны США.

По словам собеседника американского издания, Москва пытается перебросить свои подразделения на север от Мариуполя, но и там их продвижение идет медленно.

Также американский чиновник считает, что недавние ракетные удары по Киеву были направлены на уничтожение военно-производственных мощностей Украины, а то, что удары пришлись на жилые районы, может говорит о том, что ракеты просто промахнулись.

Напоминаем, что в результате ракетного удара по нашей столице был разрушен жилой дом. Под завалами спасателям удалось обнаружить тело погибшей журналистки "Радио Свобода".

Как уже писал Фокус, по мнению экспертов Института изучения войны из США, Россия может перебросить войска из Мариуполя, оставив там минимальные силы. Значительную часть своих военных Москва отправила в Запорожскую область.