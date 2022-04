Россия может перебросить войска из Мариуполя, оставив минимальные силы, — ISW

В Пентагоне сообщают, что значительную часть российских военных отправили в Запорожскую область.

Вооруженные силы России намерены оставить в Мариуполе минимальные силы, чтобы отправить подкрепление для наступления в других регионах Украины. Такие предположения эксперты Института изучения войны (Institute for the Study of War; ISW) из США обнародовали в своем отчете за 29 апреля.

Россия может оставить небольшое количество войск для сдерживания украинских военных на территории завода "Азовсталь" и борьбы с партизанами в Мариуполе. Высокопоставленный представитель Пентагона сообщил исследователям, что с 20 апреля значительные российские силы переместили к Запорожской области, хотя подтверждения этой информации пока нет.

По данным Генштаба ВСУ, 29 апреля российские войска перебросили некоторые подразделения из Мариуполя для участия в наступательных операциях в направлении Курахова (примерно в 50 км к западу от Донецка). Россияне продолжали обстреливать город и "Азовсталь" — в частности, при помощи авиации, но крупных наземных ударов не было.

[ + – ] Завод "Азовсталь" на карте Мариуполя

Как считает Институт изучения войны, РФ намерена установить контроль над Мариуполем под видом "освобождения", хотя, по информации советника мэра Петра Андрющенко, оккупанты не могут обеспечить местных жителей достаточным количеством пищи. Чиновник также заявил, что оккупанты проводят инвентаризацию жилых домов и готовятся к национализации украинского имущества.

В пятницу ВСУ провели ограниченные контратаки в окрестностях Харькова и и Русской Лозовой (10 км к северу от столицы региона). Силы 6-й общевойсковой армии РФ и подразделения морской пехоты Балтийского и Северного флотов продолжали удерживать позиции в районе Харькова и вести огонь по населенным пунктам области. По мнению аналитиков, украинские контратаки в Харькове вряд ли перерастут в крупное контрнаступление в ближайшие дни, но могут заставить Россию переместить подразделения, предназначенные для Изюмского направления.

Ранее стало известно, что ВС РФ закрыли въезд в осажденный Мариуполь, а также ограничили движение по улицам. С 26 апреля в город можно попасть только при наличии удостоверения о прохождении фильтрации. Внутри Мариуполя мирных граждан заставляют получать разрешение на перемещение от оккупационных властей.

Сообщалось также, что российские военные вывозят из Мариуполя аппараты искусственного дыхания. В городском совете предполагают, что Россия нуждается в медицинском оборудовании из-за вспышки COVID-19 на ее территории.