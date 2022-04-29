Оккупанты РФ вывозят аппараты ИВЛ из заблокированного Мариуполя, — горсовет

Власти города обвинили оккупантов в мародерстве и предположили, что Россия нуждается в оборудовании для лечения пациентов с COVID-19 из-за вспышки пандемии на ее территории.

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Российские военные вывезли из больниц Мариуполя Донецкой области уцелевшие в ходе бомбардировок аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом в пятницу, 29 апреля, со ссылкой на местных жителей сообщила пресс-служба Мариупольского городского совета в своем телеграм-канале.

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"Оккупанты вывезли из Мариуполя часть уцелевших аппаратов ИВЛ, которые крайне нужны при лечении тяжелобольных ковидных пациентов. Об этом сообщают мариупольцы, еще находящиеся в заблокированном городе", — говорится в сообщении.

Власти Мариуполя допустили, что эпидемия коронавирусной болезни прогрессирует на территории РФ, поэтому российские силы решили украсть украинское медицинское оборудование. По данным горсовета, только в больницах города находилось 60 аппаратов ИВЛ.

"Мало того, что русская армия разрушила наш город и убила более 20 тысяч мариупольцев, так они начали обворовывать то, что уцелело. Это мародерство и военное преступление", – прокомментировал ситуацию мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Напомним, недавно стало известно, что российские военные вывезли картины и другие ценные объекты из Мариупольского художественного музея имени Архипа Куинджи, а также из Мариупольского краеведческого музея.

Также мы писали о том, как кадыровцы раздавали украинцам в Мариуполе гуманитарную помощь, полностью состоящую из продуктов украинского производства.