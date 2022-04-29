Окупанти РФ вивозять апарати ШВЛ із заблокованого Маріуполя, — міськрада

Влада міста звинуватила окупантів у мародерстві та припустила, що Росія потребує обладнання для лікування пацієнтів з COVID-19 через спалах пандемії на її території.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Російські військові вивезли з лікарень Маріуполя Донецької області апарати штучної вентиляції легень (ШВЛ), що вціліли під час бомбардувань. Про це в п'ятницю, 29 квітня, з посиланням на місцевих жителів повідомила пресслужба Маріупольської міської ради у своєму телеграм-каналі.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

"Окупанти вивезли з Маріуполя частину уцілілих апаратів ШВЛ, які вкрай потрібні під час лікування тяжкохворих ковідних пацієнтів. Про це повідомляють маріупольці, які ще перебувають у заблокованому місті", — йдеться в повідомленні.

Влада Маріуполя припустила, що епідемія коронавірусної хвороби прогресує на території РФ, тому російські сили вирішили вкрасти українське медичне обладнання. За даними міськради, лише в лікарнях міста знаходилося 60 апаратів ШВЛ.

"Мало того, що російська армія зруйнувала наше місто і вбила понад 20 тисяч маріупольців, так вони почали обкрадати те, що вціліло. Це мародерство та воєнний злочин", — прокоментував ситуацію мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що російські військові вивезли картини та інші цінні об'єкти з Маріупольського художнього музею імені Архипа Куїнджі, а також із Маріупольського краєзнавчого музею.

Також ми писали про те, як кадировці роздавали українцям у Маріуполі гуманітарну допомогу, яка повністю складається з продуктів українського виробництва.