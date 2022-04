Росія може перекинути війська з Маріуполя, залишивши мінімальні сили, — ISW

У Пентагоні повідомляють, що значну частину російських військових відправили в Запорізьку область.

Збройні сили Росії мають намір залишити в Маріуполі мінімальні сили, щоб відправити підкріплення для наступу в інших регіонах України. Такі припущення експерти Інституту вивчення війни (Institute for the Study of War; ISW) із США оприлюднили у своєму звіті за 29 квітня.

Росія може залишити невелику кількість військ для стримування українських військових на території заводу "Азовсталь" і боротьби з партизанами в Маріуполі. Високопосадовець Пентагона повідомив дослідникам, що з 20 квітня значні російські сили перемістили в Запорізьку область, хоча підтвердження цієї інформації поки що немає.

За даними Генштабу ЗСУ, 29 квітня російські війська перекинули деякі підрозділи з Маріуполя для участі в наступальних операціях у напрямку Курахова (приблизно за 50 км на захід від Донецька). Росіяни продовжували обстрілювати місто й "Азовсталь" — зокрема, за допомогою авіації, але великих наземних ударів не було.

Як вважає Інститут вивчення війни, РФ має намір встановити контроль над Маріуполем під виглядом "визволення", хоча, за інформацією радника мера Петра Андрющенка, окупанти не можуть забезпечити місцевих жителів достатньою кількістю їжі. Чиновник також заявив, що окупанти проводять інвентаризацію житлових будинків і готуються до націоналізації українського майна.

У п'ятницю ЗСУ провели обмежені контратаки на околицях Харкова та Руської Лозової (10 км на північ від столиці регіону). Сили 6-ої загальновійськової армії РФ і підрозділи морської піхоти Балтійського та Північного флотів продовжували утримувати позиції в районі Харкова та вести вогонь по населених пунктах області. На думку аналітиків, українські контратаки в Харкові навряд чи переростуть у великий контрнаступ найближчими днями, але можуть змусити Росію перемістити підрозділи, призначені для Ізюмського напряму.

Раніше стало відомо, що ЗС РФ закрили в'їзд в оточений Маріуполь, а також обмежили рух вулицями. З 26 квітня в місто можна потрапити лише за наявності посвідчення про проходження фільтрації. Усередині Маріуполя мирних громадян змушують отримувати дозвіл на переміщення від окупаційної влади.

Повідомлялося також, що російські військові вивозять із Маріуполя апарати штучного дихання. У міській раді припускають, що Росія потребує медичного обладнання через спалах COVID-19 на її території.