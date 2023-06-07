Через підрив Каховської ГЕС росіянам доведеться змінювати дислокацію, — Маляр

Заступниця голови Міноборони зазначила, що ворог підірвав дамбу не випадково, а з метою перешкодити планам ЗСУ. Однак тепер через руйнування він сам змушений залишити оборонні позиції.

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Російські підрозділи, що знаходяться на оборонних позиціях у Херсонській області, змушені змінювати дислокацію через підрив дамби Каховської гідроелектростанції, повідомила 7 червня заступник міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону.

При цьому вона зазначила, що на дії українських захисників інцидент на Каховській ГЕС ніяк не вплине, а ось противнику доведеться ухвалювати рішення щодо передислокації.

"На дії та плани ЗСУ це не вплине. Це один з інструментів війни. Їм зараз доведеться приймати серйозні рішення, змінювати дислокацію. Затоплено території їхніх підрозділів. Ситуація там абсолютно неконтрольована", — заявила Маляр.

За її словами, росіяни час підриву обрали невипадково. Вони довго готувалися і є всі ознаки того, що рішення підірвати дамбу не було спонтанним, хоча вибух призвів до того, що укріплені райони були пошкоджені.

"З іншого боку, вони вичікували найбільш вдалий для себе момент. Швидше за все вони це роблять для того, щоб не дати нашим збройним силам реалізувати те, що заплановано. Але ми бачимо, що ситуація обернулася навпаки і росіяни більше нашкодили собі", — вважає заступник міністра.

Маляр додала, що підрив станції є черговим воєнним злочином РФ, який, швидше за все, потягне за собою екологічну та гуманітарну катастрофу в регіоні.

Раніше повідомлялося, що колишній американський телеведучий Fox News Такер Карлсон виклав перший епізод свого відеоблогу, де заявив, що Україна підірвала Каховську ГЕС. За його словами, якщо це було навмисною дією, при тому, що не було зроблено відповідно до якоїсь військової тактики, то це теракт.

Згідно зі звітом аналітиків Інституту вивчення війни від 6 червня, найімовірніше, Каховську гідроелектростанцію в Херсонській області підірвали російські окупанти. У матеріалі було сказано, що Кремль використовує підрив Каховської ГЕС для підкріплення пропаганди про "провальний" наступ українських військ.