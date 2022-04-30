У ЗС РФ уже не вистачає високоточних ракет, — Financial Times

У Пентагоні вважають, що російський наступ відстає від графіка на півдні та сході України через дефіцит озброєння.

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Представники Міноборони США вважають, що запаси високоточних ракет у ЗС РФ для ведення війни з Україною виснажуються. А військові заводи Росії не можуть виготовляти ракети у необхідній кількості, повідомляє Financial Times.

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У Пентагоні кажуть, що нездатність заводів РФ виробляти нові ракети у потрібній кількості для ударів по Україні, а також західні санкції впливають на те, що Росія змушена переміщати ракети з інших регіонів країни.

"У них обмежені запаси і вони виснажуються. Росіянам доводиться переміщати ракети морського базування "Калібр" з інших стратегічних напрямків, де вони можуть зберігатися. Це говорить про те, що запаси високоточних ракет в РФ дедалі менші", — каже чиновник Пентагону.

Подібні оцінки кількості озброєння РФ американські військові роблять на тлі збільшення поставок озброєння західними союзниками в Україну. Водночас, адміністрація президента США Джо Байдена має намір спрямувати Україні ще 33 млрд доларів у вигляді військової, економічної та гуманітарної допомоги, пише Financial Times.

На думку представників Пентагону, російська армія продовжує "топтатися на місці" в Україні та на кілька днів відстає від свого запланованого графіка, щоб досягти мети щодо оточення підрозділів ЗСУ на Донбасі.

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"Ми вважаємо, що росіяни хотіли просунутися набагато далі по території України, щоб з'єднати свої сили з півночі та півдня та оточити підрозділи ЗСУ на сході. Але вони не змогли цього зробити. Вони навіть і близько не підійшли до реалізації свого первісного плану, оскільки українська армія дає росіянам відсіч", — говорить високопосадовець Міноборони США.

За словами чиновника, ЗС РФ найбільше ракетних ударів завдають на сході України, але більшість цих ударів не є високоточними. Це означає, що Росія має проблеми з поповненням запасів високоточної зброї.

"Ми думаємо, що проблеми з поповненням запасів високоточних ракет пов'язані з якістю виробничих потужностей РФ і західними санкціями. Це обмежує здатність Росії нарощувати свій військовий потенціал у той час, коли це їм так необхідно. Їхнє просування на Донбасі йде повільно", — заявив чиновник Міноборони США.

За словами співрозмовника американського видання, Москва намагається перекинути свої підрозділи на північ від Маріуполя, але й там їхнє просування йде повільно.

Також американський чиновник вважає, що нещодавні ракетні удари по Києву були спрямовані на знищення військово-виробничих потужностей України, а те, що удари припали на житлові райони, може говорити про те, що ракети просто промахнулися.

Нагадуємо, що внаслідок ракетного удару по нашій столиці було зруйновано житловий будинок. Під завалами рятувальникам вдалося знайти тіло загиблої журналістки "Радіо Свобода".

Як уже писав Фокус, на думку експертів Інституту вивчення війни зі США, Росія може перекинути війська з Маріуполя, залишивши там мінімальні сили. Значну частину своїх військових Москва відправила в Запорізьку область.