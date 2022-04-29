Ракетний удар по Києву: під завалами знайшли тіло загиблого мешканця

Журналіст Олександр Демченко розповів, що внаслідок обстрілу столиці загинула його колега та журналістка "Радіо Свобода" Віра Гирич.

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У Шевченківському районі Києва під завалами житлового будинку, куди влучила російська ракета 28 квітня, знайшли тіло одного загиблого. Рятувальники продовжують розбирати й обстежувати периметр. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

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Глава міста заявив, що за 2 місяці вторгнення Росії в Києві поранено 435 мирних жителів. Понад 100 людей загинули, серед них — 4 дитини.

Журналіст Олександр Демченко розповів, що внаслідок вчорашнього обстрілу столиці загинула його колега та журналістка "Радіо Свобода" Віра Гирич. Російська ракета поцілила в її будинок.

Тим часом у Київській обласній військовій адміністрації розповіли, що внаслідок ракетного удару росіян було поранено 10 людей і врятовано 5 людей. У 25-поверховому житловому будинку сталася часткова руйнація 1 та 2 поверхів, а потім почалася пожежа.

У відомстві закликали не повертатися студентів, жінок із дітьми та людей похилого віку. Там розповіли, що безпосередньої загрози захоплення Києва немає, проте залишається загроза ракетних ударів.

"Утім загроза для Києва не зникла! Вчорашні ракетні удари є підтвердженням. Зважаючи на останні події, пов'язані з пожежами на нафтобазах, підривами складів боєприпасів на території Росії, а також риторикою путінських пропагандистів, можна сказати, що така загроза навпаки зросла", — заявили в Київській ОВА.

Нагадаємо, увечері, 28 квітня окупанти завдали ракетного удару по Києву. У місті було два влучення, а Віталій Кличко розповів, що поцілили в житловий будинок. Радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що так у Кремлі вирішили передати "привіт" генеральному секретареві ООН Антоніу Гутеррешу, який був у столиці.

Генсек ООН сказав, що був "шокований" тим, що Росія вдарила по Києву, доки він перебував у місті. Він також побував в Ірпені, Бучі та Бородянці та зізнався, що уявив свою сім'ю в одному зі зруйнованих будинків.