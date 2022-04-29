Гутерреш відреагував на обстріл Києва під час його перебування в місті

За словами голови ООН, він "шокований цим". Під час візиту в Україну Гутерреш побував у зруйнованому передмісті столиці та сказав, що уявив свою сім'ю в одному з розбомблених будинків.

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В інтерв'ю журналісту ВВС Бену Брауну генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш сказав, що шокований тим, що Росія вдарила по Києву, поки він перебуває в столиці. Про це Браун написав у себе у Twitter.

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"Генеральний секретар ООН сказав мені, що він шокований тим, що Росія завдала ракетного удару по Києву, поки він перебуває в місті для переговорів із президентом Зеленським. Україна називає це "огидним актом варварства" та "листівкою з Москви", — розповів журналіст.

В інтерв'ю ВВС він також розповів, що розслідуванням злочинів в Україні вже займається Міжнародний кримінальний суд.

"Я повністю підтримую розслідування Міжнародного кримінального суду, і я довіряю йому", — зазначив Гутерреш. Він також закликав Москву до співпраці з міжнародним органом правосуддя.

Як вважає Гутерреш, Рада безпеки ООН не змогла запобігти війні в Україні або зупинити її. За його словами, це стало джерелом великого розчарування та гніву.

Під час свого візиту в Україну Гутерреш відвідав Ірпінь, Бучу та Бородянку. За його словами, він уявив свою сім'ю в одному із зруйнованих будинків. Про це він сказав у коментарі журналістам.

"Коли я бачу ці зруйновані будинки, я повинен сказати, що я відчуваю. Я уявив свою сім'ю в одному з тих будинків, які зараз зруйновані та почорніли. Я бачу, як мої онуки в паніці тікають, частина сім'ї, зрештою, гине", — прокоментував глава ООН.

Він наголосив, що вважає війну в Україні "злом і абсурдом".

"Ця війна — абсурд у XXI столітті. Війна — зло", — сказав, зокрема, Гутерреш.

Нагадаємо, 28 квітня окупанти РФ завдали ракетного удару по Києву. Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк припустив, що так у Кремлі вирішили "передати привіт" генеральному секретареві ООН Антоніу Гуттерешу, який якраз у ці хвилини перебував у Києві з офіційним візитом до президента України.

Раніше, 26 квітня, у Москві відбулася зустріч генсека ООН Антоніу Гутерреша з російським президентом Володимиром Путіним.