Гутерриш отреагировал на обстрел Киева во время его пребывания в городе

По словам главы ООН, он "шокирован этим". Во время визита в Украину Гутерриш побывал в разрушенном пригороде столицы и сказал, что представил свою семью в одном из разбомбленных домов.

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В интервью журналисту BBC Бену Брауну генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сказал, что шокирован тем, что Россия ударила по Киеву, пока он находится в столице. Об этом Браун написал у себя в Twitter.

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"Генеральный секретарь ООН сказал мне, что он шокирован тем, что Россия нанесла ракетный удар по Киеву, пока он находится в городе для переговоров с президентом Зеленским. Украина называет это "отвратительным актом варварства" и "открыткой из Москвы", — рассказал журналист.

В интервью BBC он также рассказал, что расследованием преступлений в Украине уже занимается Международный уголовный суд.

"Я полностью поддерживаю расследование Международного уголовного суда, и я доверяю ему", — отметил Гутерриш. Он также призвал Москву сотрудничать с международным органом правосудия.

Как считает Гутерриш, Совет безопасности ООН не смог предотвратить или остановить войну в Украине. По его словам, это стало источником большого разочарования и гнева.

Во время своего визита в Украину Гутерриш посетил Ирпень, Бучу и Бородянку. По его словам, он представил свою семью в одном из разрушенных домов. Об этом он сказал в комментарии журналистам.

"Когда я вижу эти разрушенные дома, я должен сказать, что я чувствую. Я представил себе свою семью в одном из тех домов, которые сейчас разрушены и почернели. Я вижу, как мои внучки в панике убегают, часть семьи, в конце концов, погибает", — прокомментировал глава ООН.

Он подчеркнул, что считает войну в Украине "злом и абсурдом".

"Эта война – абсурд в XXI веке. Война – зло", — сказал, в частности, Гутерриш.

Напомним, 28 апреля оккупанты РФ нанесли ракетный удар по Киеву. Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк допустил, что таким образом в Кремле решили "передать привет" генеральному секретарю ООН Антониу Гуттереишу, который как раз в эти минуты находился в Киеве с официальным визитом к президенту Украины.

Ранее, 26 апреля, в Москве прошла встреча генсека ООН Антониу Гутерриша с российским президентом Владимиром Путиным.