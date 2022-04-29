Ракетный удар по Киеву: под завалами нашли тело погибшего жителя

Журналист Александр Демченко рассказал, что в результате обстрела столицы погибла его коллега и журналистка "Радио Свобода" Вера Гирич.

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В Шевченковском районе Киева под завалами жилого дома, куда попала российская ракета 28 апреля, нашли тело одного погибшего. Спасатели продолжают разбирать и обследовать периметр. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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Глава города заявил, что за 2 месяца вторжения России в Киеве ранены 435 мирных жителей. Более 100 людей погибли, среди них – 4 ребенка.

Журналист Александр Демченко рассказал, что в результате вчерашнего обстрела столицы, погибла его коллега и журналистка "Радио Свобода" Вера Гирич. Российская ракета попала в ее дом.

Тем временем в Киевской областной военной администрации рассказали, что в результате ракетного удара россиян были ранены 10 людей и спасены 5 человек. В 25-этажном жилом доме произошло частичное разрушение 1 и 2 этажей, а затем начался пожар.

В ведомстве призвали не возвращаться студентов, женщин с детьми и людей преклонного возраста. Там рассказали, что непосредственной угрозы захвата Киева нет, однако остается угроза ракетных ударов.

"Впрочем, угроза для Киева не исчезла! Вчерашние ракетные удары являются подтверждением. Учитывая последние события, связанные с пожарами на нефтебазах, подрывами складов боеприпасов на территории России, а также риторикой путинских пропагандистов, можно сказать, что такая угроза наоборот возросла", — заявили в Киевской ОВА.

Напомним, вечером, 28 апреля оккупанты нанесли ракетный удар по Киеву. В городе было два попадания, а Виталий Кличко рассказал, что попадание пришлось на жилой дом. Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что таким образом в Кремле решили передать "привет" генеральному секретарю ООН Антониу Гуттереишу, который находился в столице.

Генсек ООН сказал, что был "шокирован" тем, что Россия ударила по Киеву, пока он находился в городе. Он также побывал в Ирпене, Буче и Бородянке и признался, что представил свою семью в одном из разрушенных домов.