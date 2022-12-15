Украина может получить от Британии авиационные крылатые ракеты Storm Shadow, — Уоллес (видео)

Высокоточная ракета SCALP EG/Storm Shadow класса "воздух-земля" предназначена для поражения укрепленных объектов на расстоянии свыше 250 км.

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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время интервью Times Radio заявил, что он не исключает возможность предоставления Украине дальнобойного вооружения, в том числе авиационных крылатых ракет Storm Shadow.

Глава британского оборонного ведомства пояснил, что официальные лица не могут напрямую говорить о планах по снабжению Вооруженных сил Украины, поскольку эта информация помогла бы Москве. Поэтому более предметно Лондон будет обсуждать поставки вооружений непосредственно с киевом.

"Я не собираюсь заниматься предположениями о поставках видов вооружений. Россия хотела бы знать, какие виды оружия мы можем передать Украине, чтобы поддержать ее. Мы будем обсуждать это с украинцами исходя из их потребностей и технических возможностей", — подчеркнул Уоллес.

Министр также отметил, что Великобритания не собирается нападать на Россию, однако в данном случае речь идет о том, чтобы Украина могла себя защитить поэтому помощь ей будет продолжаться.

Что известно о ракетах Storm Shadow

Ракета класса "воздух-земля" SCALP EG/Storm Shadow — одна из наиболее известных авиационных крылатых ракет, созданных на рубеже XX и XXI веков. Это совместная британско-французская разработка имеющая две модификации — "SCALP Naval" и "Black Shaheen".

[ + – ] Размещение Storm Shadow на боевом самолете

Ракета может входить в комплект вооружения боевых самолетов F-35, Panavia Tornado GR.4, Eurofighter Typhoon, а также Dassault Mirage 2000 в качестве главного компонента высокоточного и дальнобойного оружия, при этом ракета успешно справляется с уничтожением особо укрепленных объектов.

Тактико-технические характеристики ракеты

Масса — 1300 кг;

Длина — 5,1 м;

Диаметр — 0,5 м;

Размах крыла — 2,84 м;

Боевая часть — 450 кг;

Дальность пуска — свыше 250 км;

Высота полета — 30-40 м;

Скорость — 0,8 М (около 1000 км/ч).

[ + – ] ракета

Ранее сообщалось, что в Минобороны США подтвердили планы передать Украине системы противоракетной обороны Patriot. Передача станет возможной после одобрения со стороны министра обороны Ллойда Остина, после план будет отправлен президенту Джо Байдену для подписания.

Спикер Кремля Дмитрий Песков, комментируя возможность поставок в Украину ЗРК Patriot 14 декабря заявил, что системы станут "законной целью" для ВС РФ.